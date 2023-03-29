"Меняли снова и снова": Зеленский рассказал, как Украине передали нерабочую ПВО

По словам президента, такое вооружение Киев получил от одной из европейских стран, однако не стал ее называть.

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Одна из европейских стран отправила в Украину систему противовоздушной обороны (ПВО), однако она оказалась в нерабочем состоянии. В результате чего, ее приходилось менять "снова и снова". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Assosiated Press.

Глава государства не назвал страну, о которой шла речь. Он также отметил, что большая часть обещанного Западом оружия не поступила в Украину.

По его словам, решение США о предоставлении современных систем ПВО Patriot является "отличным". Однако их недостаточно и они еще не развернуты. Зеленский добавил, что для покрытия всей территории Украины необходимо как минимум 20 единиц.

"У нас есть отличные решения по "Патриотам", но у нас их нет по-настоящему… Украине нужно 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", — сказал президент.

Напомним, 28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ смогли истощить российские силы, а за счет западной помощи смогут пойти в успешное контрнаступление этой весной. Он также отметил, что россиянам приходится использовать устаревшие танки Т-54 и Т-55.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна планирует удвоить количество поставок снарядов калибра 155-мм в Украину. По его словам, обещанные системы ПВО SAMP/T, обучение на которых уже закончили наши бойцы, скоро поступят на вооружение ВСУ.