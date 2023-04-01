Опікунів позбавляють обов'язків: дітей-сиріт примусово евакуюють із Донбасу, - ВМА

У міській військовій адміністрації Слов'янська розповіли, що в громаді досі проживають 23 сім'ї, які відмовляються покинути території, де ведуться бойові дії.

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Опікунів, які відмовляються виїхати з Донецької області, позбавлять обов'язків, а дітей евакуюють примусово. Про це 31 березня повідомили у пресслужбі Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Як зазначили у ВМА, попри численні заклики евакуюватися, у Слов'янській громаді досі залишаються 23 сім'ї, у яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

"Опікунам укотре повідомили про необхідність евакуації за межі Донецької області в безпечніші регіони України, зокрема на Черкащину та до Львова. Евакуація відбувається безкоштовно", — йдеться в повідомленні Слов'янської ВМА.

Повідомляється, що згідно з рішенням комісії з питань захисту прав дитини, опікунам необхідно виїхати за межі Донецької області в найкоротші терміни. В іншому разі вони будуть позбавлені обов'язків опіки чи піклування, а діти евакуйовані примусово.

Нагадаємо, 8 березня віцепрем'єрка Ірина Верещук роз'яснила порядок примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Тоді йшлося про те, що обов'язковою умовою для евакуації малолітньої (до 14 років) і неповнолітньої (до 18 років) дитини є присутність поруч батька або опікуна.

Днем раніше, 7 березня, Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон бойових дій. Підставою для проведення обов'язкової евакуації із зон активних бойових дій є рішення обласних військових адміністрацій.

Раніше, 3 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що евакуація дитини без дорослих неможлива. Вивезення дітей без дозволу батьків чиновник назвав викраденням із сімей.