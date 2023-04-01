Опекунов лишат обязанностей: детей-сирот принудительно эвакуируют из Донбасса, — ВГА

В городской военной администрации Славянска рассказали, что в общине до сих пор проживают 23 семьи, которые отказывают покинуть территории, где ведутся боевые действия.

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Опекунов, которые отказываются выехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Славянской городской военно–гражданской администрации.

Как отметили в ВГА, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, в Славянской общине до сих пор остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка–сироты и ребенка, лишенного родительской опеки.

"Опекунам в очередной раз сообщили о необходимости эвакуации за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины, в частности в Черкасскую область и Львов. Эвакуация происходит бесплатно", — говорится в сообщении Славянской ВГА

Сообщается, что согласно решению комиссии по вопросам защиты прав ребенка, опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки. В противном случае они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно.

Напомним, 8 марта вице-премьер Ирина Верещук разъяснила порядок принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Тогда речь шла о том, что обязательным условиям для эвакуации малолетнего (до 14 лет) и несовершеннолетнего (до 18 лет) ребенка — это присутствие рядом родителя или опекуна.

Днем ранее, 7 марта, Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон боевых действий. Основанием для проведения обязательной эвакуации из зон активных боевых действий является решение областных военных администраций.

Ранее, 3 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация ребенка без взрослых невозможна. Вывоз детей без разрешения родителей чиновник назвал похищением из семей.