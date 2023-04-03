"Юридично він наш": Пригожин заявив про захоплення Бахмута (відео)

Власник ПВК "Вагнер" стверджує, що адміністративний квартал нібито перейшов під контроль найманців, але Сили оборони України продовжують дислокуватися у західній частині міста.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута увечері 2 квітня і зняв відео, ймовірно, на біля будівлі міської адміністрації. Пост розміщений у Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

"Юридично ми взяли Бахмут. І командири підрозділу, які брали адміністрацію та весь центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йдеться у публікації.

За словами Пригожина, українські війська все ще тримають західні квартали в Бахмуті.

Незважаючи на заяву Пригожина, Генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію про "юридичне захоплення" мiста. У ранковому зведенні командування повідомило, що Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

"Наступ ЗС РФ видихається"

Британський військовий аналітик і відставний віце-маршал Шон Белл заявив, що опубліковане ПВК "Вагнером" відео за 400 метрів від бахмутської адміністрації геолоковано. Росіяни наступають у центральній частині, натомість українські сили все ще контролюють лінії постачання у Бахмуті.

За його оцінками, останнім часом інтенсивність російських атак у місті скоротилася на 25%.

Аналітик зазначає, що Бахмут — це лише одна гаряча точка на 1200-кілометровій лінії фронту, де практично повсюдно відбуваються бойові зіткнення. Як приклад він навів Авдіївку, яку росіяни намагаються оточити протягом двох місяців, і тепер їх атаки практично зупинилися.

Південнiше на карті знаходиться Мар'їнка, яку росіяни мали намір взяти під контроль з початку масштабного вторгнення.

"Просування на 2 км за 14 місяців показує складність боїв на лінії фронту <…> До 31 березня, згідно з планом російських військ, мало відбутися захоплення Донбасу. Для цього було перекинуто 300 тисяч солдатів, вони зруйнували місто, але все-таки, схоже, що вже видихнулися", — пояснив він.

У подібних випадках із військового погляду потрібна пауза, але росіяни цього не роблять, оскільки залучені до війни на виснаження.

Колишній британський військовий зазначив, що за оцінками Міноборони країни, російські війська втратили в Україні майже 200 тисяч військовослужбовців. За оцінками Генштабу ЗСУ, втрати російської армії станом на 3 квітня становили вже 175 160 осіб. Однією з помилок ЗС РФ Белл назвав спроби вести військову кампанію взимку, "чого не слід робити з військового погляду, тому що це обмежує можливості".

Нагадаємо, що на тлі величезних втрат у ЗС РФ умовляють "строковиків" у Криму переходити на контракт. Повідомляється, що наступ ворога на чотирьох напрямках провалився.

Раніше стало відомо, що, за оцінками генерала Марка Міллі, звільнити всі захоплені українські території цього року буде вкрай складно. Він також сказав, що постачання ракет ATACMS до Києва не передбачається і назвав їх надмірно переоціненими. Ракета ATACMS — це постріл мушкета, але є аналоги більш інтенсивної дії, ефект яких можна порівняти з автоматною чергою.