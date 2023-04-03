Знайдено першого окупанта, причетного до викрадення дітей із Маріуполя, – Андрющенко (фото)

За словами радника міського голови, до процесу депортації маріупольських дітей було залучено "вагнерівця", який має в борги у РФ, а також стоїть на обліку як наркоман.

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За сприяння групи Маріупольського опору було ідентифіковано першого російського окупанта, причетного до депортації українських дітей із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 3 квітня.

Як виявилось, злочинця звуть Голосов Володимир Юрійович. Відомо, що окупант народився 1979 року і, ймовірно, мешкає в Московській області.

"Разом із групою Маріупольського опору знайшли першого балакучого, хто зізнався, що перебував у підрозділі "Вагнера", а навесні 2022 року проходив службу в артилерійському підрозділі", — написав Андрющенко.

Радник міського голови зазначив, що Володимир Голосов особисто прикривав операції росіян щодо незаконного переміщення дітей з Маріуполя до окупованого Донецька.

Володимир Голосов прикривав операції з депортації маріупольських дітей

"Це перший. Далі буде більше. Тепер із зачіпкою за одним – потягнеться ланцюг. Скільки б на це не пішло часу, всі будуть знайдені та покарані", — заявив радник мера Маріуполя.

Андрющенко також додав, що на території Росії Голосів числиться як боржник, а також перебуває на обліку в органах внутрішніх справ як наркоман.

Нагадаємо, що 16 лютого уповноважений при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова висловила подяку Володимиру Путіну за можливість усиновити дитину з Маріуполя.

Раніше, 28 березня, Петро Андрющенко також повідомляв, що наказ про бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі віддавав уродженець Житомирської області Сергій Атрощенко.

Ще ми писали про те, що 27 березня у Маріуполі було підірвано автомобіль представника військового керівництва РФ. За даними пресслужби міськради, за вибух відповідальні місцеві сили спротиву.