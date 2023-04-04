"Для танго потрібні двоє": Лавров назвав умови зниження ядерних ризиків

Готовність Лондона передати ЗСУ снаряди зі збідненим ураном наближає ризик ядерного зіткнення. На думку глави МЗС РФ, для конструктивного діалогу Захід має відмовитися від ворожого курсу щодо Москви.

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РФ відкрита до контактів для довгострокового зниження ядерних ризиків на рівноправній основі з урахуванням російських інтересів. Про це у вівторок, 4 квітня, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському виданню "АіФ".

Ключовою передумовою для вирішення цієї проблеми буде відмова Заходу від агресивного ворожого курсу.

На думку глави МЗС РФ, Захід поки не готовий до конструктивного діалогу з Росією, оскільки він "у цілодобовому режимі шукає нові способи стримування Росії". Лавров підкреслив, що небезпека такої лінії поведінки є очевидною, про що, за його словами, Росія всіма доступними методами "попереджає західних колег".

"Завдання дипломатії — пошук і вироблення мирних, політико-дипломатичних способів врегулювання міждержавних протиріч і конфліктів. Зокрема , зрозуміло, у відносинах між ядерними державами. Ось тут і виникає проблема, яка найточніше описується вже досить старим, але вдалим виразом — " для танго потрібні двоє", — заявив він, відповідаючи на питання журналістів про зниження ризиків ядерного зіткнення.

Лавров зазначив, що раніше Кремль виступав із "неполітизованими пропозиціями" для вирішення "актуальних міжнародних проблем", серед яких вказав ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо надання гарантій безпеки для Росії.

"Однак у Вашингтоні та Брюсселі нас або ігнорували, або реакція була негативна. Зрештою, це призвело до теперішньої кризи в Україні", — підкреслив він.

На питання журналістів про підвищення ядерних ризиків у контексті рішення Великобританії відправити Україні снаряди зі збідненим ураном, Лавров відповів, що така заява Лондона була прокоментована міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, що "до ядерного зіткнення залишається все менше і менше ступенів".

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що Великобританія висловила готовність постачати в Україну снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

25 березня президент Росії Володимир Путін зробив заяву, що з 3 квітня РФ розпочне будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі.

Наприкінці березня представник КНР в ООН заявив, що Пекін не підтримує передачу ядерної зброї в інші країни, а також можливість розміщення її за межами країни.