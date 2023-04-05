Розширення НАТО: ВПС США проведуть масштабні навчання у зв'язку зі вступом Фінляндії до альянсу

У навчаннях Air Defender 2023 візьмуть участь 100 літаків США та 2000 військовослужбовців, що стане найбільшим трансатлантичним переміщенням повітряних сил, яке будь-коли здійснювала Національна гвардія.

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Після вступу Фінляндії до НАТО США та Німеччина готуються до найбільшого розгортання американських ВПС у Європі під керівництвом Пентагону. Як заявив директор ВПС Національної гвардії США Майкл Ло, альянс готується до найбільшого трансатлантичного переміщення повітряних сил і у зв'язку з цим до масштабних навчань Air Defender 2023. Про це 4 квітня повідомив інтернет-ресурс Defence One.

Майбутні навчання перевірять здатність Національної повітряної гвардії до швидкого розгортання та швидкого застосування повітряних сил у разі, якщо війна в Україні пошириться на країни НАТО.

"Це найбільше трансатлантичне переміщення, яке ми проводили", — зізнався генерал Ло.

У десятиденних навчаннях Air Defender 2023 візьмуть участь близько 100 літаків, які будуть направлені до Німеччини. Серед них як сучасні літаки — F-35, модернізовані F-16 і KC-46, так і більш ранні моделі A-10 і F-15C, які ВПС США хочуть "відправити на пенсію".

Американський одномісний штурмовик А-10

Air Defender стануть першими великими навчаннями Фінляндії як країни-члена НАТО. Головнокомандувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхартц сказав, що Фінляндія направить свої F/A-18 Super Hornets, оскільки фінські льотчики не планують літати на F-35 протягом кількох років.

Американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик F/A-18 Super Hornets

"Я думаю, що вони зможуть багато чого навчитися у нас. А ми, своєю чергою, зможемо багато чого навчитися у них і дізнатися, як вони використовують свої F/A-18, що своєю чергою покаже, як вони використовуватимуть свої F- 35", — сказав Ло.

Офіційні особи заявили, що навчання готувалися роками та були заплановані ще до вторгнення Росії до України. Основна мета Air Defender — показати й довести, що альянс здатний захистити себе, заявив Герхартц. Також було відзначено, що на додаток до масштабних навчань повітряних сил у Європі цього літа ВПС США проведуть великі навчання над Тихим океаном під назвою Mobility Guardian.

Нагадаємо, Південна Корея, США та Японія розпочали тристоронні військово-морські навчання у зв'язку з підвищеними погрозами з боку КНДР. 3 квітня агентство Yonhap повідомило, що навчання стартували у міжнародних водах на південь від корейського острова Чеджу за участю американського авіаносця USS Nimitz.