Стаття NYT про витік документів про контрнаступ ЗСУ насторожила пропагандистів РФ, — ISW

За словами аналітиків, російські воєнкори бояться, що цей витік – дезінформаційна кампанія, покликана ввести в оману військове командування РФ.

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Російські воєнкори зі спекулятивною тривогою відреагували на статтю The New York Times про витік секретних документів США про контрнаступ ЗСУ. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 7 квітня йдеться, що в російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ. Однак російські воєнкори бояться, що цей витік – дезінформаційна кампанія, покликана ввести в оману військове командування РФ.

За словами аналітиків, деякі російські воєнкори одразу відкинули справжність документів. Мало того, є й ті, котрі вважають, що витік документів – справа рук українців. Також один із військкорів зазначив, що існує історичний прецедент поширення військовими неправдивої інформації про планування до початку раптового наступу. На його думку, зараз відбувається аналогічна ситуація. Воєнкор закликав росіян до обережності під час обговорення місця контрнаступу ЗСУ.

Аналітики вважають, що реакція воєнкорів говорить про те, що вони дуже бояться контрнаступу ЗСУ та інформації про нього у суспільному просторі.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що в мережу вибігли документи США з контрнаступу ЗСУ, через що Пентагону довелося розпочати власне розслідування. Хоча в них немає ні планів, ні дат щодо контрнаступу, для російського військового командування вони можуть дати безліч підказок.

Потім журналісти Reuters повідомили, що США вважають Росію причетною до витоку "документів" про контрнаступ ЗСУ. За інформацією анонімних американських чиновників, опубліковані в мережі дані не мають нічого спільного із реальними планами України на полі бою. У Пентагоні проводять власне розслідування.

Після цього в NYT заявили, що у мережі з'явилася нова партія секретних документів. У документах йдеться не лише про Україну, а й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії боротьби з тероризмом та суперництво з Китаєм.