Статья NYT об утечке документов о контрнаступлении ВСУ насторожила пропагандистов РФ, — ISW

По словам аналитиков, российские военкоры боятся, что эта утечка – дезинформационная кампания, призванная ввести в заблуждение военное командование РФ.

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Российские военкоры со спекулятивной тревогой отреагировали на статью The New York Times об утечке секретных документов США об контрнаступлении ВСУ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 7 апреля говорится, что в российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ. Однако российские военкоры боятся, что эта утечка – дезинформационная кампания, призванная ввести в заблуждение военное командование РФ.

По словам аналитиков, некоторые российские военкоры сразу отвергли подлинность документов. Более того, есть и те, которые считают, что утечка документов – дело рук украинцев. Также один из военкоров отметил, что существует исторический прецедент распространения военными ложной информации о планировании до начала внезапного наступления. По его мнению, сейчас происходит аналогичная ситуация. Военкор призвал россиян к осторожности при обсуждении место контрнаступления ВСУ.

Аналитики считают, что реакция военкоров говорит о том, что они очень боятся контрнаступления ВСУ и информации о нем в общественном пространстве.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что в сеть утекли документы США по контрнаступлению ВСУ из-за чего Пентагону пришлось начать собственное расследование. Хоть в них нет ни планов, ни дат касаемо контрнаступления, для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

Затем журналисты Reuters сообщили, что США считают Россию причастной к утечке "документов" о контрнаступлении ВСУ. По информации анонимных американских чиновников, опубликованные в сети данные не имеют ничего общего с реальными планами Украины на поле боя. В Пентагоне проводят собственное расследование.

После этого в NYT заявили, что в сети появилась новая партия секретных документов. В документах говорится не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничестве с Китаем.