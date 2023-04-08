"Росія має дійти": у США виключили переговори про припинення вогню в Україні

Держсекретар Ентоні Блінкен припускає, що росіяни можуть знову напасти після перегрупування своїх сил.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен виключив переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом. Він прокоментував ситуацію в інтерв'ю журналістам медіа-холдингу Funke та французької газети Ouest-France, повідомляє німецький сайт Tagesschau.

Ентоні Блінкен визнав, що ідея припинення вогню здається багатьом привабливою, проте вона не принесе "міцного та справедливого світу", якщо означатиме визнання Росією захоплення територій України. На думку держсекретаря, навіть у такому разі росіяни можуть перегрупувати свої війська і згодом знову напасти.

"Росія має дійти до того моменту, коли вона буде готова до конструктивних переговорів", — наголосив американський політик.

Як писали напередодні, Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму має ухвалювати Україна. Він нагадав: країною керує президент Володимир Зеленський, і на ньому лежить відповідальність за ухвалення таких рішень, але при цьому він має враховувати бажання українців згідно з принципами демократії. Держсекретар додав, що США підтримують прагнення України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, це стосується й контрнаступу, який очікується найближчим часом.

28 березня Ентоні Блінкен припустив, що пропозиція КНР щодо припинення вогню в Україні може бути пасткою з метою заморозити конфлікт. Ініціативу Пекіна схвалив президент Росії Володимир Путін.

23 березня Ентоні Блінкен припустив, що Україна не зможе повернути всі свої території військовим шляхом. На його думку, деякі землі українці зможуть забрати лише іншими способами.