"Россия должна дойти": в США исключили переговоры о прекращении огня в Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен предполагает, что россияне могут вновь напасть после перегруппировки своих сил.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией в ближайшее время. Он прокомментировал ситуацию в интервью журналистам медиа-холдинга Funke и французской газеты Ouest-France, передает немецкий сайт Tagesschau.

Этони Блинкен признал, что идея прекращения огня кажется многим заманчивой, однако она не принесет "прочного и справедливого мира", если будет означать признание Россией захвата территорий Украины. По мнению госсекретаря, даже в таком случае россияне могут перегруппировать свои войска и спустя некоторое время снова напасть.

"Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова к конструктивным переговорам", — подчеркнул американский политик.

Как писали накануне, Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должна принимать Украина. Он напомнил: страной управляет президент Владимир Зеленский, и на нем лежит ответственность за принятие таких решений, но при этом он должен учитывать желание украинцев, согласно принципам демократии. Госсекретарь добавил, что США поддерживают стремление Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, это касается и контрнаступления, которое ожидается в ближайшее время.

28 марта Энтони Блинкен предположил, что предложение КНР о прекращение огня в Украине может быть ловушкой с целью заморозить конфликт. Инициативу Пекина одобрил президент России Владимир Путин.

23 марта Энтони Блинкен допустил, что Украина не сможет вернуть все свои территории военным путем. По его мнению, некоторые земли украинцы смогут забрать только другими способами.