ЗС РФ обстріляли хлібозавод та ферму у Запорізькій області, — ОВА (фото)

За інформацією ОП, внаслідок ракетного обстрілу минулої неділі загинуло двоє людей, серед яких була дитина. Вранці 10 квітня окупанти зруйнували територію хлібозаводу.

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У понеділок, 10 квітня, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

За його інформацією, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено територію хлібозаводу. Інформація про жертв поки не надходила.

"Є пошкодження на території хлібозаводу. Попередньо обійшлося без жертв", — повідомляє Єрмак.

На фото видно, що пошкоджено територію, деякі будівлі та автомобілі, що належать підприємству.

Зруйнована територія хлібозаводу Фото: Telegram

Інформацію про обстріл доповнив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. У своєму Telegram він зазначив, що крім пошкодженого підприємства харчової промисловості в Оріхові постраждала також приватна ферма.

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова — по містам завдано авіаудари. Ворог потрапив на територію фермерського господарства та підприємства харчової промисловості", — написав Малашко.

Він зазначив, що інформація про постраждалих внаслідок обстрілу не надходила.

Наслідки обстрілу Фото: Telegram

Також за його інформацією, у неділю 9 квітня російські війська обстрілювали населені пункти у Васильківському та Пологівському районах Запорізької області. Відомо, що росіяни обстріляли область тричі, застосовуючи авіацію, безпілотники та близько 58 разів завдали артилерійських ударів.

Внаслідок ракетних ударів по приватному сектору міста, 9 квітня у Запоріжжі загинуло двоє людей — чоловік та дитина.

Нагадаємо, 22 березня в результаті ракетного обстрілу військами РФ Запоріжжя, одна з ракет потрапила по житловому багатоповерховому будинку.

Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм відео з наслідками обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі. Він зазначив, що Росія прагне знищити українські міста.