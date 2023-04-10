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ЗС РФ обстріляли хлібозавод та ферму у Запорізькій області, — ОВА (фото)

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Фото: Telegram | пошкоджена територія хлібозаводу

За інформацією ОП, внаслідок ракетного обстрілу минулої неділі загинуло двоє людей, серед яких була дитина. Вранці 10 квітня окупанти зруйнували територію хлібозаводу.

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У понеділок, 10 квітня, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

За його інформацією, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено територію хлібозаводу. Інформація про жертв поки не надходила.

"Є пошкодження на території хлібозаводу. Попередньо обійшлося без жертв", — повідомляє Єрмак.

На фото видно, що пошкоджено територію, деякі будівлі та автомобілі, що належать підприємству.

хлібозавод, андрій єрмак, запоріжжя, обстріл, обстріл запоріжжя 10 квітня, ферма, росіяни обстріл Fullscreen
Зруйнована територія хлібозаводу
Фото: Telegram

Інформацію про обстріл доповнив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. У своєму Telegram він зазначив, що крім пошкодженого підприємства харчової промисловості в Оріхові постраждала також приватна ферма.

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова — по містам завдано авіаудари. Ворог потрапив на територію фермерського господарства та підприємства харчової промисловості", — написав Малашко.

Він зазначив, що інформація про постраждалих внаслідок обстрілу не надходила.

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Наслідки обстрілу
Фото: Telegram

Також за його інформацією, у неділю 9 квітня російські війська обстрілювали населені пункти у Васильківському та Пологівському районах Запорізької області. Відомо, що росіяни обстріляли область тричі, застосовуючи авіацію, безпілотники та близько 58 разів завдали артилерійських ударів.

Внаслідок ракетних ударів по приватному сектору міста, 9 квітня у Запоріжжі загинуло двоє людей — чоловік та дитина.

Нагадаємо, 22 березня в результаті ракетного обстрілу військами РФ Запоріжжя, одна з ракет потрапила по житловому багатоповерховому будинку.

Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм відео з наслідками обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі. Він зазначив, що Росія прагне знищити українські міста.