"Назріває гуманітарна криза": РФ у Скадовську обмежила доступ до ліків в аптеках

За інформацією Генштабу, людям на окупованих територіях стало важче вчасно отримати медичну допомогу. Пов'язано це з новим обмеженням "влади".

Related video

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині назріває гуманітарна криза, оскільки російські загарбники обмежили постачання ліків. Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 12 квітня.

Росія почала обмежувати постачання ліків до аптек тимчасово окупованих територій України, що ускладнює отримання своєчасної допомоги.

"Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання всіх видів ліків до аптек", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі зазначають, що навчальні заклади у захоплених областях також використовуються росіянами як військові об'єкти. Вони з них роблять так звані "живі щити", прикриваючись маленькими дітьми та викладацьким складом.

До вищезгаданого Скадовська за останні кілька днів також прибули нові підрозділи окупантів, які складаються з нещодавно мобілізованих громадян.

"Особовий склад розміщують у будинках освітніх закладів. При цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес із обов'язковим відвідуванням занять дітьми", — продовжили в Генштабі.

Нагадаємо, 12 квітня у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України. За словами прессекретаря командування Наталії Гуменюк, росіяни на південному напрямку намагаються знайти пункти постійного базування за спинами мирного населення, щоб почуватися спокійніше.