"Це неправда": Резніков відреагував на заяви щодо присутності військ НАТО в Україні

Україна має "повну довіру до американських союзників", попри витік інформації з Пентагону.

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Олексій Резніков, міністр оборони України, спростував чутки, які виникли внаслідок витоку секретних документів Пентагону, про те, що війська НАТО перебувають на території України та воюють проти російської армії. Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що значна частина даних вже не є актуальною. Керівник українського воєнного відомства впевнений у спроможності США "знайти джерела витоку та нейтралізувати". Резніков вважає, що результативність американських спецслужб у цьому питанні дозволить уникнути таких ситуацій у майбутньому.

"Неправда, що в Україні є персонал НАТО", – зазначив очільник Міноборони.

З його слів, Україна має "повну довіру до американських союзників", попри відповідний витік інформації. Співпраця між державами не припиниться.

Голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що єдність союзників по НАТО та Європейському Союзу непорушна та залишається сильною. Вона впевнена, що Росії не вдасться розірвати цей зв'язок.

"Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО", – зазначила політикиня.

Витік секретних даних Пентагону

У США розслідують витік секретних даних Пентагону. До мережі потрапило близько 100 документів Міноборони США. В першій хвилі публікацій американські журналісти знайшли дані стосовно збільшення потужності української армії напередодні контрнаступу ЗСУ, інформацію про втрати обох сторін, а також графік постачання техніки та озброєння. Зміни у документах аналітики назвали спробою дезінформації з боку Москви.

Витік секретних даних: що про це говорять у Білому домі

У Міністерстві оборони США 10 квітня підтвердили витік секретних даних. Помічник міністра оборони США у зв'язках із громадськістю Кріс Мігер заявив, що фахівці ретельно вивчають, як і кому поширюється цей тип інформації.

Нагадаємо, 7 квітня в ГУР прокоментували "витік" інформації про український контрнаступ. За словами представника ГУР Андрія Юсова, українському суспільству не треба переживати за контрнаступ. Всі його плани відчують на собі російські війська на фронті.