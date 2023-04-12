"Это неправда": Резников отреагировал на заявления о присутствии войск НАТО в Украине

Украина имеет "полное доверие к американским союзникам", несмотря на утечку информации из Пентагона.

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Алексей Резников, министр обороны Украины, опроверг слухи, возникшие в результате утечки секретных документов Пентагона, о том, что войска НАТО находятся на территории Украины и воюют против российской армии. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что значительная часть данных уже неактуальна. Руководитель украинского военного ведомства уверен в способности США "найти источники утечки и нейтрализовать". Резников считает, что результативность американских спецслужб в этом вопросе позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

"Неправда, что в Украине есть персонал НАТО", — отметил глава Минобороны.

По его словам, Украина имеет "полное доверие к американским союзникам", несмотря на соответствующую утечку информации. Сотрудничество между государствами не прекратится.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отметила, что единство союзников по НАТО и Европейскому Союзу незыблемо и остается сильным. Она уверена, что России не удастся разорвать эту связь.

"Это абсолютно неправда, что в Украине есть войска НАТО", — отметила политик.

Утечка секретных данных Пентагона

В США расследуют утечку секретных данных Пентагона. В сеть попало около 100 документов Минобороны США. В первой волне публикаций американские журналисты нашли данные об увеличении мощности украинской армии накануне контрнаступления ВСУ, информации о потерях обеих сторон, а также графике поставки техники и вооружения. Изменения в документах аналитики назвали попыткой дезинформации со стороны Москвы.

Утечка секретных данных: что об этом говорят в Белом доме

В Министерстве обороны США 10 апреля подтвердили утечку секретных данных. Помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер заявил, что специалисты тщательно изучают, как и кому распространяется этот тип информации.

Напомним, 7 апреля в ГУР прокомментировали "утечку" информации об украинском контрнаступлении. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинскому обществу не следует переживать за контрнаступление. Все его планы ощутят на себе российские войска на фронте.