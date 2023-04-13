"Прибув з Києва": в ФСБ знайшли винного у вбивстві Владлена Татарського (фото)

Громадянин України Юрій Денисов, на думку російських силовиків, тривалий час збирав дані про російського пропагандиста, а після його ліквідації нібито втік до Туреччини.

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У Росії встановили особу чоловіка, який передав Дар'ї Треповій "вибуховий" бюст, який вона потім вручила військкору Владлену Татарському. Підозрюваним вважають українця Юрія Денисова. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на інформацію від ФСБ.

"Вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов, який за допомогою сервісу доставки через посередника передав їй вибуховий пристрій. Денисов прибув із Києва у лютому через територію Латвії до московського регіону, де збирав відомості про Татарського", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після смерті Татарського "організатор" його вбивства вилетів літаком із Росії через Вірменію до Туреччини. Ініційовано процедуру його оголошення у міжнародний розшук.

Також у ЗМІ повідомляють, що за інформацією ФСБ, організаторами теракту в Петербурзі, внаслідок якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, зокрема російські опозиціонери, які переховуються за кордоном.

Нагадаємо, що 2 квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Street food bar". Загинув російський пропагандист Владлен Татарський, який проводив там свій творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Причиною вибуху стала статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок Дар'я Трепова. За фактом вбивства під час вибуху в Петербурзі військкора Владлена Татарського в РФ відкрили кримінальне провадження за статтею 105 КК. Дівчину затримали наступного дня.