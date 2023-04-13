"Мерзотники, які мімікрують під захисників": мер Дніпра висловився про скандал з Мазурчук

За словами дніпровського мера Бориса Філатова, війна в Україні показала суспільству не лише героїв, а й "купу людського непотребу".

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Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував скандальне висловлювання колишнього пресофіцера полку "Дніпро-1" Василини Мазурчук про жорстоку страту українського військовослужбовця. Свої думки щодо цього чиновник виклав у Telegram-каналі.

Філатов назвав Мазурчук "закомплексованою істотою, що не реалізувала себе" і заявив, що знайомий з нею з 2014 року. За словами міського голови, він бачив дівчину на нарадах із волонтерами, однак у них не було спільних справ.

Чиновник стверджує, що Мазурчук без видимої причини почала "поливати його брудом" після того, як він став народним депутатом, а згодом мером Дніпра.

"Десятки, здавалося, шановних і авторитетних людей, які могли б закрити їй рота і привести її до тями, сором'язливо відводили очі", — написав Філатов.

Борис Філатов про Василя Мазурчука Борис Філатов про Василя Мазурчука Борис Філатов про Василя Мазурчука

На думку голови Дніпра, після закінчення війни в країні матимуть попит ветеранські та волонтерські проекти, тому деякі політики "вкладаються в мерзотників, які мімікрують під захисників".

"На жаль, але війна винесла на поверхню не тільки Героїв і Лицарів, а ще й купу людського непотребу, який раптом чомусь вирішив, що має монополію на патріотизм і може вчити всіх навколо, як правильно Батьківщину любити", — сказав Борис Філатов.

Скандал із Василиною Мазурчук: що відомо

У середу, 12 квітня, екс-пресофіцер полку "Дніпро-1" і батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук відреагувала на відео з обезголовленням українського військовослужбовця, що поширилося в мережі, написавши, що "краще вмирати гідно".

"Але правда, краще як [голова шотландських повстанців Вільям] Уоллес у "Хороброму серці" — непокірним. Чим верещати їхньою мовою – "нєнада, больна". Вмираючи, завжди краще зберегти гідність", — заявила Мазурчук.

Публікація викликала невдоволення серед користувачів соціальних мереж. В результаті дівчина кілька разів відредагувала свій пост, а потім він зовсім зник з її сторінки.

Васіліса Мазурчук кілька разів змінила текст публікації

Остання версія посту Васіліси Мазурчук

При цьому раніше Мазурчук стверджувала, що не має наміру вибачатися за свої слова та видаляти скандальну публікацію.

Васіліса Мазурчук про реакцію на її пост

Водночас у пресслужбі батальйону "Донбас" заявили, що Васіліса Мазурчук не має до них жодного відношення і закликали перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки.

Нагадаємо, що 11 квітня російський активіст і засновник організації "Мужское государство" Владислав Поздняков виклав у своєму Telegram-каналі відео, на якому російські військові обезголовили живу людину, схожу на солдата ЗСУ.