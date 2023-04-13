"Мерзотники, які мімікрують під захисників": мер Дніпра висловився про скандал з Мазурчук
За словами дніпровського мера Бориса Філатова, війна в Україні показала суспільству не лише героїв, а й "купу людського непотребу".
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував скандальне висловлювання колишнього пресофіцера полку "Дніпро-1" Василини Мазурчук про жорстоку страту українського військовослужбовця. Свої думки щодо цього чиновник виклав у Telegram-каналі.
Філатов назвав Мазурчук "закомплексованою істотою, що не реалізувала себе" і заявив, що знайомий з нею з 2014 року. За словами міського голови, він бачив дівчину на нарадах із волонтерами, однак у них не було спільних справ.
Чиновник стверджує, що Мазурчук без видимої причини почала "поливати його брудом" після того, як він став народним депутатом, а згодом мером Дніпра.
"Десятки, здавалося, шановних і авторитетних людей, які могли б закрити їй рота і привести її до тями, сором'язливо відводили очі", — написав Філатов.
На думку голови Дніпра, після закінчення війни в країні матимуть попит ветеранські та волонтерські проекти, тому деякі політики "вкладаються в мерзотників, які мімікрують під захисників".
"На жаль, але війна винесла на поверхню не тільки Героїв і Лицарів, а ще й купу людського непотребу, який раптом чомусь вирішив, що має монополію на патріотизм і може вчити всіх навколо, як правильно Батьківщину любити", — сказав Борис Філатов.
Скандал із Василиною Мазурчук: що відомо
У середу, 12 квітня, екс-пресофіцер полку "Дніпро-1" і батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук відреагувала на відео з обезголовленням українського військовослужбовця, що поширилося в мережі, написавши, що "краще вмирати гідно".
"Але правда, краще як [голова шотландських повстанців Вільям] Уоллес у "Хороброму серці" — непокірним. Чим верещати їхньою мовою – "нєнада, больна". Вмираючи, завжди краще зберегти гідність", — заявила Мазурчук.
Публікація викликала невдоволення серед користувачів соціальних мереж. В результаті дівчина кілька разів відредагувала свій пост, а потім він зовсім зник з її сторінки.
При цьому раніше Мазурчук стверджувала, що не має наміру вибачатися за свої слова та видаляти скандальну публікацію.
Водночас у пресслужбі батальйону "Донбас" заявили, що Васіліса Мазурчук не має до них жодного відношення і закликали перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки.
Нагадаємо, що 11 квітня російський активіст і засновник організації "Мужское государство" Владислав Поздняков виклав у своєму Telegram-каналі відео, на якому російські військові обезголовили живу людину, схожу на солдата ЗСУ.