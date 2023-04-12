Страта солдата ЗСУ: ексспікерка батальйону "Донбас" і полку "Дніпро-1" потрапила в скандал за коментар

На думку колишньої пресофіцерки Василини Мазурчук, під час страти краще "вмирати гідно і говорити "Слава Україні". Дівчину попросили скласти список фраз, з якими можна гинути.

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Колишня пресофіцерка полку "Дніпро-1" та батальйону "Донбас" Василина Мазурчук вкрай неоднозначно прокоментувала відео, на якому українському військовому відрізають голову російські окупанти. Пост з оцінкою вона опублікувала у Facebook 12 квітня.

"Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" — нескореним. Чим верещати їхньою мовою — "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність", — зазначила вона.

Далі Мазурчук робить висновок, що на війні уникнути загибелі іноді дуже важко.

"Але їх не пробачимо. Ніколи. Зрозумійте вже, що просити у людини, чи в нашому випадку – нелюда – не вбивати вас, щоб не було боляче – не діє. Ну, вони зроблять навпаки завжди. Для чого ви це обговорюєте, якщо самі знаєте? Вони не підуть на зустріч. Вони не полегшать смерть. Вони не зроблять легше! Вони — зло. Вони не допоможуть померти без болю", — сказала вона.

Такими висновками Мазурчук викликала дуже негативну реакцію користувачів соцмереж. За кілька годин її пост зібрав майже 3 тисячі коментарів. Дівчина кілька разів редагувала його — останній абзац вона просто дописала.

Пізніше у мережі з'явився уривок розмови з Мазурчук. Чоловік, котрий представився співробітником оперативного штабу, просить її допомогти у створенні списку фраз, з якими можна вмирати. Мазурчук продовжує наполягати на тому, що немає сенсу щось говорити росіянам у момент страти.

"Якщо вам відрізають голову, немає сенсу щось говорити. Її вам відріжуть хоч так, хоч так. У такі моменти просити росіян про щось марно", — сказала вона.

Відео зі стратою військового ЗСУ: що відомо?

Голова російського руху "Чоловіча держава" Владислав Поздняков 11 квітня показав відео, на якому росіяни відрізають ножем голову чоловікові, схожому на українського військового. Один із загарбників говорив по рації та віддавав накази товаришеві, який орудував ножем.

"У мішок її на*уй, голову цю. І відправити командиру", — говорить на відео окупант.

Після вбивства на камеру продемонстрували бронежилет-розвантаження зі відзнаками ЗСУ. На формі страченого була жовта стрічка, її носять як розпізнавальні знаки бійці ЗСУ.

Американський телеканал CNN 12 квітня повідомив про інше відео з обезголовленням військового ЗСУ. Журналісти зазначають, що два відео — це різні вбивства, перше могло бути знято нещодавно, а друге — влітку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на страту українського військового — закликав світових лідерів відреагувати на те, що сталося. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування воєнного злочину армії РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за вилучення Росії з ООН за страту українського солдата. РФ, за його оцінками, навіть гірше за терористів ІДІЛ — їх треба притягти до відповідальності за злочини.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав кадри вбивства українця "жахливими" та заявив про необхідність провести перевірку на достовірність. Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин каже, що не знайшов доказів участі його найманців у страті українського військовополоненого.