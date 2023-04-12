Казнь солдата ВСУ: экс-спикер батальона "Донбасс" и полка "Днепр-1" попала в скандал за комментарий

По мнению бывшего пресс-офицера Василисы Мазурчук, во время казни лучше "умирать достойно и говорить "Слава Украине". Девушку попросили составить список фраз, с которыми можно погибать.

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Бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук крайне неоднозначно прокомментировала видео, на котором украинскому военному отрезают голову российские оккупанты. Пост с оценкой она опубликовала в Facebook 12 апреля.

"Я знаю, что многих зацепят эти слова. Видео было ужасающим. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как [предводитель шотландских повстанцев Уильям] Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке – "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство", — отметила она.

Далее Мазурчук делает вывод — на войне избежать гибели иногда очень трудно.

"Но их не простим. Никогда. Поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае – изверга – не убивать вас, чтобы не было больно – не действует. Ну, они сделают наоборот всегда. Зачем вы это обсуждаете, если сами знаете? Они не пойдут на встречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче! Они – зло. Они не помогут умереть без боли", — заключила она.

Такими умозаключениями Мазурчук вызвала весьма негативную реакцию пользователей соцсетей. За несколько часов ее пост собрал почти 3 тысячи комментариев. Девушка несколько раз редактировала пост, причем последний абзац просто дописала.

Позже в сети появился отрывок разговора с Мазурчук. Мужчина, представившийся сотрудником оперативного штаба, просит ее помочь в создании списка фраз, с которыми можно умирать. Мазурчук продолжает настаивать на том, что нет смысла что-либо говорить россиянам в момент казни.

"Если вам отрезают голову, нет смысла что-либо говорить. Ее вам отрежут хоть так, хоть так. В такие моменты просить россиян о чем-либо бесполезно", — сказала она.

Видео с казнью военного ВСУ: что известно?

Глава российского движения "Мужское государство" Владислав Поздняков 11 апреля показал видео, на котором россияне отрезают ножом голову мужчине, похожему на украинского военного. Один из захватчиков говорил по рации и отдавал приказы товарищу, который орудовал ножом.

"В мешок ее на*уй, голову эту. И отправить командиру", — говорит на видео оккупант.

После убийства на камеру продемонстрировали бронежилет-разгрузку со знаками отличия ВСУ. На форме казненного была желтая лента, ее носят в качестве распознавательных знаков бойцы ВСУ.

Американский телеканал CNN 12 апреля сообщил о другом видео с обезглавливанием военного ВСУ. Журналисты отмечают, что два видео — это разные убийства, первое могло быть снять недавно, а второе — летом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на казнь украинского военного — призвал мировых лидеров отреагировать на случившееся. Служба безопасности Украины начала досудебное расследования военного преступления армии РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за исключение России из ООН за казнь украинского солдата. РФ, по его оценкам, даже хуже террористов ИГИЛ и их надо привлечь к ответственности за преступления.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал кадры убийства украинца "ужасными" и заявил о необходимости провести проверку на достоверность. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин говорит, что не нашел доказательств участия его наемников в казни украинского военнопленного.