"Привід до травлі": блогерка, яка потрапила у скандал через страту бійця ЗСУ, зробила нову заяву

Василіса Мазурчук, яка зараз перебуває в Ірландії, написала, що боєць, якого стратили окупати, не так поводився в останні хвилини свого життя. Після шквалу хейту блогерка заявила, що видаляти свою публікацію не буде.

Related video

Відео, де російські окупанти відрізали голову живому полоненому українському захиснику викликало шок у суспільстві. Між тим, знайшлися й такі, які розкритикували бійця за те, що в момент смерті він поводився недостатньо мужньо, як ось експресофіцерка полку "Дніпро-1" Васіліса Мазурчук. Її публікація шокувала українців, а сама дівчина, яка зараз перебуває за кордоном, заявила, що перепрошувати за свої слова не буде. Про це вона написала в себе у Фейсбук.

"Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть собі запхати остуди далеко", – йдеться в публікації.

Далі дівчина спробувала виправдатися, мовляв, її не так зрозуміли, і пост був не з метою висміяти загибель, а про те, що немає сенсу просити щось у нелюдів і вбивць.

У першому пості, який власне і викликав хвилю обурення серед українців, Мазурчук писала, що бійцеві перед смертю треба було поводитися гідно, як "Воллес у "Хороброму серці".

"Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" — нескореним. Чим верещати їхньою мовою — "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність", — зазначила вона.

У соціальних мережах "рекомендації" блогерки щодо того, як потрібно правильно помирати, викликали обурення. Її звинуватили у роботі на Росію та провокаціях.

У батальйоні "Донбас" між тим спростували, що Васіліса Мазурчук коли-небудь в них працювала і загалом має стосунку до військового підрозділу.

"Друзі, офіційно заявляємо – дана особа не має жодного відношення до БСП НГУ "Донбас". Дуже велике прохання – перевіряйте інформацію, перш ніж робити висновки", — йдеться в повідомленні.

Сама ж блогерка Васіліса Мазурчук зараз переховується від війни в Україні в Ірландії, про що свідчать її дописи в соцмережах.

Страта військового ЗСУ: що відомо

Голова російського руху "Чоловіча держава" Владислав Поздняков 11 квітня опублікував відео, на якому російські окупанти відрізають ножем голову чоловікові, схожому на українського військового. Один із загарбників говорив по рації та віддавав накази товаришеві, який орудував ножем. Після страти на камеру вбивці продемонстрували бронежилет-розвантаження з відзнаками ЗСУ. На формі страченого була жовта стрічка, її носять як розпізнавальні знаки бійці ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на страту українського військового. Він закликав світову спільноту відреагувати на те, що сталося. СБУ розпочала досудове розслідування воєнного злочину армії РФ.

Американський телеканал CNN 12 квітня повідомив, що є ще одне відео з обезголовленням військового ЗСУ.