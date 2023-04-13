"Повод к травле": блогерша, попавшая в скандал из-за казни бойца ВСУ, сделала новое заявление

Василиса Мазурчук, находящаяся сейчас в Ирландии, написала, что боец, которого казнили оккупанты, не так вел себя в последние минуты своей жизни. После шквала хейта блогер заявила, что удалять свою публикацию не будет.

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Видео, где российские оккупанты отрезали голову живому пленному украинскому защитнику, вызвало шок в обществе. Между тем, нашлись и такие, которые раскритиковали бойца за то, что в момент смерти он вел себя недостаточно мужественно, как экспрессофицер полка "Днепр-1" Василиса Мазурчук. Ее публикация шокировала украинцев, а сама девушка, которая сейчас находится за границей, заявила, что извиняться за свои слова не будет. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Господи, люди, спасибо за то, что пишете и поддерживаете. Я не собираюсь ничего удалять, потому что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Проклятия могут себе запихнуть туда далеко", – говорится в публикации.

Дальше девушка попыталась оправдаться, мол, ее не так поняли, и пост был не с целью высмеять гибель, а о том, что нет смысла просить что-то у извергов и убийц.

В первом посте, который и вызвал волну возмущения среди украинцев, Мазурчук писала, что бойцу перед смертью нужно было вести себя достойно, как "Уоллес в "Храбром сердце".

"Я знаю, что многих затронут эти слова. Видео было ужасным. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" " — непокоренным. Чем визжать на их языке — "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство", — отметила она.

В социальных сетях "рекомендации" блогерши относительно того, как нужно правильно умирать, вызвали негодование. Ее обвинили в работе на Россию и провокациях.

В батальоне "Донбасс" между тем опровергли, что Василиса Мазурчук когда-нибудь у них работала и вообще имеет отношение к военному подразделению.

"Друзья, официально заявляем — данное лицо не имеет никакого отношения к БСП НГУ "Донбасс". Очень большая просьба — проверяйте информацию, прежде чем делать выводы", — говорится в сообщении.

Сама же блогер Василиса Мазурчук сейчас скрывается от войны в Украине в Ирландии, о чем свидетельствуют ее сообщения в соцсетях.

Казнь военного ВСУ: что известно

Глава российского движения "Мужское государство" Владислав Поздняков 11 апреля опубликовал видео, на котором российские оккупанты отрезают ножом голову мужчине, похожему на украинского военного. Один из захватчиков говорил по рации и отдавал приказы товарищу, орудовавшему ножом. После смертной казни на камеру убийцы продемонстрировали бронежилет-разгрузку с отличиями ВСУ. На форме казненного была желтая лента, ее носят как опознавательные знаки бойцы ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на казнь украинского военного. Он призвал мировое сообщество отреагировать на произошедшее. СБУ начала досудебное расследование военного преступления армии РФ.

Американский телеканал CNN 12 апреля сообщил, что есть еще одно видео по обезглавлению военного ВСУ.