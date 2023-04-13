"Мерзавцы, которые мимикрируют под защитников": мэр Днепра высказался о скандале с Мазурчук

По словам днепровского мэра Бориса Филатова, война в Украине показала обществу не только героев, но и "кучу человеческого отребья".

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Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал скандальное высказывание бывшего пресс-офицера полка "Днепр-1" Василисы Мазурчук о жестокой казни украинского военнослужащего. Свои мысли по этому поводу чиновник изложил в Telegram-канале.

Филатов назвал Мазурчук "закомплексованным и не реализовавшим себя существом" и заявил, что знаком с ней с 2014 года. По словам городского главы, он видел девушку на совещаниях с волонтерами, однако у них не было общих дел.

Чиновник утверждает, что Мазурчук без видимой причины начала "поливать его грязью" после того, как он стал народным депутатом, а затем мэром Днепра.

"Десятки, казалось, уважаемых и авторитетных людей, которые могли бы закрыть ей рот и привести ее в чувство, стыдливо отводили глаза", — написал Филатов.

Борис Филатов о Василисе Мазурчук Борис Филатов о Василисе Мазурчук Борис Филатов о Василисе Мазурчук

По мнению главы Днепра, после окончания войны в стране будут пользоваться спросом ветеранские и волонтерские проекты, поэтому некоторые политики "вкладываются в мерзавцев, которые мимикрируют под защитников".

"Увы, но война вынесла на поверхность не только Героев и Рыцарей, а еще и кучу человеческого отребья, которое вдруг почему-то решило, что обладает монополией на патриотизм и может учить всех вокруг, как правильно Родину любить", — заключил Борис Филатов.

Скандал с Василисой Мазурчук: что известно

В среду, 12 апреля, бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук отреагировала на распространившееся в сети видео с обезглавливанием украинского военнослужащего, написав, что "лучше умирать достойно".

"Но ведь правда, лучше как [предводитель шотландских повстанцев Уильям] Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке – "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство", — заявила Мазурчук.

Публикация вызвала недовольство среди пользователей социальных сетей. В результате девушка несколько раз отредактировала свой пост, а затем он и вовсе пропал с ее страницы.

Василиса Мазурчук несколько раз изменила текст публикации

Последняя версия поста Василисы Мазурчук

При этом ранее Мазурчук утверждала, что не собирается извиняться за свои словами и удалять скандальную публикацию.

Василиса Мазурчук о реакции на ее пост

В то же время в пресс-службе батальона "Донбасс" заявили, что Василиса Мазурчук не имеет к ним никакого отношения и призвали проверять информацию, прежде чем делать выводы.

Напомним, что 11 апреля российский активист и основатель организации "Мужское государство" Владислав Поздняков выложил в своем Telegram-канале видео, на котором российские военные обезглавили живого человека, похожего на солдата ВСУ.