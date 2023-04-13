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"Мерзавцы, которые мимикрируют под защитников": мэр Днепра высказался о скандале с Мазурчук

Борис Филатов, мэр Днепра, скандал, Василиса Мазурчук, казнь украинского военного
Фото: пресс-служба Днепровского горсовета | Борис Филатов

По словам днепровского мэра Бориса Филатова, война в Украине показала обществу не только героев, но и "кучу человеческого отребья".

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Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал скандальное высказывание бывшего пресс-офицера полка "Днепр-1" Василисы Мазурчук о жестокой казни украинского военнослужащего. Свои мысли по этому поводу чиновник изложил в Telegram-канале.

Филатов назвал Мазурчук "закомплексованным и не реализовавшим себя существом" и заявил, что знаком с ней с 2014 года. По словам городского главы, он видел девушку на совещаниях с волонтерами, однако у них не было общих дел.

Чиновник утверждает, что Мазурчук без видимой причины начала "поливать его грязью" после того, как он стал народным депутатом, а затем мэром Днепра.

"Десятки, казалось, уважаемых и авторитетных людей, которые могли бы закрыть ей рот и привести ее в чувство, стыдливо отводили глаза", — написал Филатов.

Василиса Мазурчук, Борис Филатов, скандал Fullscreen
Борис Филатов о Василисе Мазурчук
Василиса Мазурчук, Борис Филатов, скандал Fullscreen
Борис Филатов о Василисе Мазурчук
Василиса Мазурчук, Борис Филатов, скандал Fullscreen
Борис Филатов о Василисе Мазурчук
Fullscreen
Василиса Мазурчук, Борис Филатов, скандал
Василиса Мазурчук, Борис Филатов, скандал
Василиса Мазурчук, Борис Филатов, скандал

По мнению главы Днепра, после окончания войны в стране будут пользоваться спросом ветеранские и волонтерские проекты, поэтому некоторые политики "вкладываются в мерзавцев, которые мимикрируют под защитников".

"Увы, но война вынесла на поверхность не только Героев и Рыцарей, а еще и кучу человеческого отребья, которое вдруг почему-то решило, что обладает монополией на патриотизм и может учить всех вокруг, как правильно Родину любить", — заключил Борис Филатов.

Скандал с Василисой Мазурчук: что известно

В среду, 12 апреля, бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук отреагировала на распространившееся в сети видео с обезглавливанием украинского военнослужащего, написав, что "лучше умирать достойно".

"Но ведь правда, лучше как [предводитель шотландских повстанцев Уильям] Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке – "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство", — заявила Мазурчук.

Публикация вызвала недовольство среди пользователей социальных сетей. В результате девушка несколько раз отредактировала свой пост, а затем он и вовсе пропал с ее страницы.

Василиса Мазурчук, казнь военного, пост, фейсбук Fullscreen
Василиса Мазурчук несколько раз изменила текст публикации
Василиса Мазурчук, казнь военного, пост, фейсбук Fullscreen
Последняя версия поста Василисы Мазурчук

При этом ранее Мазурчук утверждала, что не собирается извиняться за свои словами и удалять скандальную публикацию.

Василиса Мазурчук, казнь военного, пост, фейсбук Fullscreen
Василиса Мазурчук о реакции на ее пост

В то же время в пресс-службе батальона "Донбасс" заявили, что Василиса Мазурчук не имеет к ним никакого отношения и призвали проверять информацию, прежде чем делать выводы.

Напомним, что 11 апреля российский активист и основатель организации "Мужское государство" Владислав Поздняков выложил в своем Telegram-канале видео, на котором российские военные обезглавили живого человека, похожего на солдата ВСУ.