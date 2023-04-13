"Замучить совість": Масі Найєм засудив ухилянтів, що ховаються від призову до ЗСУ (відео)

За словами правозахисника та бійця ЗСУ, виправдати у такому разі можна лише багатодітних батьків, яких він попросив виховати гідних майбутніх українців.

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Захист своєї країни зі зброєю в руках — це обов'язок кожного громадянина, тому ховатися від мобілізації не є правильним рішенням. Таку думку висловив у четвер, 13 квітня, адвокат, військовослужбовець ЗСУ, правозахисник та громадський діяч Масі Найєм в інтерв'ю для РБК-Україна.

Правозахисник переконаний, що ухилянти, котрі сховалися від загальної мобілізації в Україні, а також ті, хто втік за кордон, певним чином змогли "домовитися самі з собою". Однак, на його думку, їхні внутрішні докори совісті ніколи не зникнуть.

"У тих людей, що втекли, я впевнений, ось це внутрішнє нікуди не подінеться. Вони страждатимуть через себе, через ставлення до них, через те, що в системі координат майбутньої України вони ніхто. Особисто мені при такому виборі було б потім залишатися з собою було важко", — заявив Найєм.

При цьому він привітав рішення багатьох чоловіків вивезти своїх дітей за кордон, якщо дітей троє чи більше.

"Мені здається, що всім потрібно сісти і проаналізувати, чому хтось так зробив. Я, наприклад, розумію, що людина, яка виїхала зі своїми трьома дітьми за кордон, — молодець. Адже вона має рятувати своїх дітей", — вважає адвокат.

За його словами, було б чудово, якби батьки цих дітей зробили все можливе, аби після закінчення війни діти повернулись до України та створили іншу націю.

"Я дуже хотів би, щоб ці діти повернулися в Україну і побудували тут іншу націю, яка зможе конкурувати з тими країнами, де вони зараз навчаються, де є сильна армія, де є захист НАТО", — поділився він.

Водночас, Масі Найєм в інтерв'ю зазначив, що осіб подібних до Віктора Медведчука чи Іллі Ківи більше не допустять в український інформаційний простір.

"У майбутньому вони з'являтимуться, але наше суспільство стало дорослішим. Ми дамо цьому свою оцінку", — підсумував український захисник.

Нагадаємо, 5 червня, режисер Олег Сенцов, який також служить у ЗСУ, підтвердив, що український адвокат та військовий Масі Найєм отримав тяжке поранення на фронті, поряд з ним вибухнув боєприпас.

6 червня Масі Найєм прийшов до тями після операції і повідомив, що втратив одне око, а другим він бачить погано, але більше переймається за свого друга, який перебуває в комі.