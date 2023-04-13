В Україні незадоволені песимізмом США щодо контрнаступу ЗСУ, — Politico

За словами журналістів, в уряді України поширена думка, що США недооцінюють можливості ЗСУ. Це може негативно позначитися на довірі між Києвом та Вашингтоном.

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Українське політичне керівництво незадоволене тим, що США, згідно з документами Пентагону, що втекли в мережу, скептично ставляться до її можливостей провести контрнаступ. Про це 12 квітня повідомило видання Politico із посиланням на свої джерела.

"Високопоставлені українські чиновники засмучені "тобто секретною" оцінкою, що просочилася в лютому, згідно з якою Україна отримає лише "скромні територіальні вигоди" від запланованої операції", — пишуть журналісти.

За словами джерела, яке контактує з українськими чиновниками у Києві, Штати раніше не вірили у те, що Україна зможе вистояти перед російським повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року. Тепер вони знову недооцінюють ЗСУ та інші Сили оборони країни.

Якийсь чиновник у Міноборони України, як пише видання, розповів, що українці вже змогли довести, що західні аналітики можуть помилятися.

"Це дає нам підстави для підозр у тому, наскільки серйозно США підтримують цілі України щодо повного витіснення військ Росії", — сказало джерело.

Інше анонімне джерело також розповіло журналістам, що ця думка широко поширена в уряді України.

Журналісти припустили, що через скептичні оцінки США довіра між Вашингтоном і Києвом може знизитися напередодні контрнаступу ЗСУ.

Журналісти Reuters 13 квітня повідомили, що у США знайшли винного у "зливі" документів Пентагону. За інформацією видання, затримання відбудеться в штаті Массачусетс найближчим часом. У Пентагоні назвали завдану чоловіком шкоду вкрай руйнівною.

Також нагадаємо, що в NYT заявили, що США проникли практично у всі структури розвідки та армії РФ. З 27-сторінкового матеріалу також випливає, що Росія не змогла зупинити масштабний потік західних озброєнь та техніки в Україну, а розвідслужби РФ помилилися щодо справжніх намірів Китаю щодо постачання летальної зброї Кремлю.