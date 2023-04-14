Союзники України вважають, що ЗСУ проведуть контрнаступ наступного року, – Bloomberg

На Заході вже планують сценарій інтенсивних боїв на рік уперед. Найреалістичніший сценарій — це просування української армії на фронті на 30 кілометрів.

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Частина європейських союзників України вважає, що її армія не зробить вирішального прориву до кінця поточного року. Про це пише 14 квітня агентство Bloomberg з посиланням на західних чиновників.

Російським військовим, за їхніми оцінками, вдалося побудувати ефективну систему оборони. Окупанти готуються до продовження бойових дій до 2024 року.

"Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників та Росію успішними контрнаступами", — повідомили журналісти.

Союзники Києва стримують очікування та обмірковують сценарій інтенсивних боїв до 2024 року, в ЄС сумніваються, що у 2023 році ЗСУ проведуть успішний контрнаступ на Мелітополь, кажуть джерела.

Будь-яке просування ЗСУ коштуватиме тисяч життів та великої кількості боєприпасів

Визволення Мелітополя дозволило б розколоти угруповання ЗС РФ на півдні України. Співрозмовники впевнені, що найреалістичнішим може виявитися сценарій, за яким ЗСУ просунуться на 30 кілометрів на лінії фронту.

Тоді російські лінії постачання виявляться в межах досяжності артилерії ЗСУ, це створить умови для глибокого наступу у 2024 році, зазначають поінформовані особи.

Війна з РФ на виснаження: союзникам Києва доведеться збільшити військові потужності

Щоб реалізувати ці плани, західним союзникам доведеться збільшити виробничі потужності та підтримку ЗСУ, додав один із чиновників.

"Навіть менш амбітний ривок буде коштувати тисячі життів, великої кількості боєприпасів і обладнання. Росіяни взимку вибудували багаторівневу оборону у вигляді мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід", — пише Bloomberg.

Занепокоєння викликають і проблеми із формуванням та навчанням військових для контрнаступу, а також низький запас ракет ППО.

Голова Пентагону Ллойд Остін спростував цього тижня песимістичні оцінки — Вашингтон допоможе Києву провести контрнаступ, обіцяв він.

Представники міністерств оборони кількох країн Європи вважають, що контрнаступ української армії розпочнеться у середині травня. Він проходитиме на декількох напрямках, включаючи помилкові маневри.

Українські аналітики впевнені у пізнішому початку контрнаступу — він відбудеться, коли нові війська та техніка інтегруються між собою, пише Bloomberg.

Союзники вже розробляють нові плани військового постачання, адже великий наступ вимагатиме постачання зброї, боєприпасів та інших засобів.

Заходу доведеться збільшити виробничі потужності для підтримки ЗСУ

"Жодна з армій уже не та, що була раніше. Війна на виснаження дорого коштуватиме обом сторонам", — зазначила фахівчиня із російських збройних сил в американському аналітичному центрі RAND Дара Массікот.

США та інші уряди й раніше недооцінювали можливості України — Вашингтон наголошував на початку повномасштабної війни, що ЗС РФ можуть захопити Київ протягом 72 годин, нагадало агентство.

"Минулого літа, якраз перед українськими проривами, прогнозували патову ситуацію і ця тенденція, схоже, повторюється знову. Якщо в України закінчаться засоби ППО і вона зазнає ударів ВПС Росії, це стане нашим кошмаром", — підсумували опитані агентством експерти.

Нагадаємо, що 14 квітня у соцмережах помічали, як російські військові переміщують радянські протитанкові гармати МТ-12 на захід Криму. Можливо, цю зброю використають для оборони західного узбережжя.

За оцінками колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, ЗСУ мають 2 варіанти для успішного контрнаступу — це потужні удари з подальшою втечею ворога або повільний наступ на півдні.