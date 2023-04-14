Союзники Украины считают, что ВСУ проведут контрнаступление в следующем году, – Bloomberg

На Западе обдумывают сценарий интенсивных боев на год вперед. Самый реалистичный сценарий — это продвижение украинской армии на фронте на 30 километров.

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Часть европейских союзников Украины думает, что ее армия не совершит решающий прорыв до конца текущего года. Об этом пишет 14 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Российским военным, по их оценкам, удалось выстроить эффективную систему обороны. Оккупанты готовятся к продолжению боевых действий до 2024 года.

"Настроение среди западных официальных лиц сильно отличается от того, что было в конце прошлого года, когда Киев удивил союзников и Россию успешными контрнаступлениями", — сообщили журналисты.

Союзники Киева сдерживают ожидания и обдумывают сценарий интенсивных боев до 2024 года, в ЕС сомневаются, что в 2023 году ВСУ проведут успешное контрнаступление на Мелитополь, говорят источники.

Любое продвижение ВСУ будет стоить тысяч жизней и большого количества боеприпасов

Освобождение Мелитополя позволило бы расколоть группировку ВС РФ на юге Украины. Собеседники уверены, что самым реалистичным может оказаться сценарий, при котором ВСУ продвинутся на 30 километров на линии фронта.

Тогда российские линии снабжения окажутся в пределах досягаемости артиллерии ВСУ, это создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году, отмечают информированные лица.

Война с РФ на истощение: союзникам Киева придется увеличить военные мощности

Чтобы реализовать данные планы, западным союзникам придется увеличить производственные мощности и поддержку ВСУ, добавил один из чиновников.

"Даже менее амбициозный рывок будет стоить тысяч жизней, большого количества боеприпасов и оборудования. Россияне зимой выстроили многоуровневую оборону в виде минных полей, рвов и бетонных противотанковых пирамид", — пишет Bloomberg.

Беспокойство вызывают и проблемы с формированием и обучением военных для контрнаступления, а также низкий запас ракет ПВО.

Глава Пентагона Ллойд Остин опроверг на этой неделе пессимистичные оценки — Вашингтон поможет Киеву провести контрнаступление, обещал он.

Представители министерств обороны нескольких стран Европы полагают, что контрнаступление украинской армии начнется в середине мая. Оно будет проходить на нескольких направлениях, включая и ложные маневры.

Украинские аналитики уверены в более позднем начале контрнаступления — оно состоится, когда новые войска и техника интегрируются между собой, пишет Bloomberg.

Союзники уже разрабатывают новые планы военного снабжения, ведь крупное наступление потребует поставок оружия, боеприпасов и других средств.

Западу придется увеличить производственные мощности для поддержки ВСУ

"Ни одна из армий уже не та, что была раньше. Война на истощение дорого обойдется обеим сторонам", — отметила специалист по российским вооруженным силам в американском аналитическом центре RAND Дара Массикот.

США и другие правительства и ранее недооценивали возможности Украины — Вашингтон отмечал в начале полномасштабной войны, что ВС РФ могут захватить Киев в течение 72 часов, напомнило агентство.

"Прошлым летом, как раз перед украинскими прорывами, прогнозировали патовую ситуацию и эта тенденция, похоже, повторяется снова. Если у Украины закончатся средства ПВО и она подвергнется ударам ВВС России, это станет нашим кошмаром", — подытожили опрошенные агентством эксперты

Напомним, что 14 апреля в соцсетях замечали, как российские военные перемещают советские противотанковые пушки МТ-12 на запад Крыма. Возможно, это орудие хотят применять для обороны западного побережья.

По оценкам бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, у ВСУ есть 2 варианта для успешного контрнаступления — это мощные удары с дальнейшим бегством врага или медленное продвижение на юге.