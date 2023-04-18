Журналісти знайшли РЛС та новий військовий об'єкт окупантів у Криму: супутникові знімки

Російська станція радіолокації та військовий об'єкт розташовані недалеко від Керчі і відсутні на картах Google.

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Неподалік Ольвінських каменоломень розташована російська станція радіолокації. Про це свідчать супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні медіа "Крим. Реалії" та проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Зазначається, що трасою Е97 праворуч від дороги у напрямку Керчі вдалося виявити військовий об'єкт. Поблизу також розташована установка РЛС.

Військовий об'єкт біля Ольвінських каменоломень 17 квітня 2023 року

Судячи з фото, цей військовий об'єкт почали зводити 24 липня 2022 року, а вже в серпні того ж року його було здано в експлуатацію. Примітно, що на картах Google об'єкт відсутній.

Скриншот Google Maps району Ольвінських каменоломень

Нагадаємо, 17 квітня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив свій прогноз звільнення Кримського півострова. За його словами, деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим.

Цього ж дня Центр національного опору повідомив, що окупанти почали встановлювати додаткові камери відеоспостереження у тимчасово окупованому Криму для виявлення партизанів. Крім того, росіяни посилили перевірки "нелояльного населення".

16 квітня експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна може розпочати звільнення Кримського півострова від російських окупантів вже зараз. За його словами, ЗСУ мають розпочати ізолювати півострів від Кремля вже на поточному етапі. Допомогти у цьому може підрив мосту, а також знищення військової бази у місті Севастополі.