Журналисты нашли РЛС и новый военный объект оккупантов в Крыму: спутниковые снимки

Российская радиолокационная станция и военный объект расположены недалеко от Керчи и отсутствуют на картах Google.

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Недалеко от Ольвинских каменоломен находится российская радиолокационная станция. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении медиа "Крым. Реалии" и проекта Радио Свобода "Схемы".

Отмечается, что по трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи удалось обнаружить военный объект. Вблизи также расположена установка РЛС.

Военный объект возле Ольвинских каменоломен 17 апреля 2023 года

Судя по фото, этот военный объект начали возводить 24 июля 2022, а уже в августе того же года он был сдан в эксплуатацию. Примечательно, что на картах Google объект отсутствует.

Скриншот Google Maps района Ольвинских каменоломен

Напомним, 17 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил свой прогноз освобождения Крымского полуострова. По его словам, деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым.

В тот же день Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты начали устанавливать дополнительные камеры видеонаблюдения во временно оккупированном Крыму для обнаружения партизан. Кроме того, россияне усилили проверки "нелояльного населения".

16 апреля экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина может начать освобождать Крымский полуостров от российских оккупантов уже сейчас. По его словам, ВСУ должны начать изолировать полуостров от Кремля уже на текущем этапе. Помочь в этом может подрыв моста, а также уничтожение военной базы в городе Севастополь.