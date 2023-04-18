Окупанти з артилерії вдарили по Українську: восьмеро людей отримали поранення, — ОВА

У місті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 18 торгових павільйонів місцевого центрального ринку. Пораненим надають допомогу медики.

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У вівторок, 18 квітня, російські військові з артилерії обстріляли місто Українськ Донецької області. Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці — пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торгових павільйонів місцевого центрального ринку", — йдеться в публікації.

Чиновник додав, що внаслідок ворожої атаки восьмеро людей отримали поранення. Їх доправили до лікарні, де надають медичну допомогу.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська також обстріляли ринок у центрі Херсона. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали 6 людей. Також відомо, що одна людина загинула.

Крім того, у ніч із 17 на 18 квітня ЗС РФ протягом двох годин обстрілювали Слов'янськ. За інформацією військової адміністрації, загарбники для обстрілів застосовували зенітні ракети С-300 і дрони-камікадзе Shahed. Унаслідок масованої атаки пошкоджено п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків.

15 людей загинули під час обстрілу багатоповерхівки в Слов'янську 14 квітня. Вогонь по мирних міських кварталах окупанти вели з комплексів С-300. Рятувальникам, за словами голови адміністрації Павла Кириленка, вдалося дістати з-під завалів 15 людей, але вижили лише п'ятеро.