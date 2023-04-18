Оккупанты из артиллерии ударили по Украинску: восемь человек получили ранения, — ОВА

В городе повреждены 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка. Раненым оказывают помощь медики.

Related video

Во вторник, 18 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области. Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"Россияне обстреляли город сегодня утром – повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка", – говорится в публикации.

Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки восемь человек получили ранения. Их доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

Напомним, утром 18 апреля российские войска также обстреляли рынок в центре Херсона. В результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек. Также известно, что один человек погиб.

Кроме того, в ночь с 17 на 18 апреля ВС РФ в течение двух часов обстреливали Славянск. По информации военной администрации, захватчики для обстрелов применяли зенитные ракеты С-300 и дроны-камикадзе Shahed. В результате массированной атаки повреждены пять многоэтажек и семь частных домов.

15 человек погибли при обстреле многоэтажки в Славянске 14 апреля. Огонь по мирному городскому кварталу оккупанты вели из комплексов С-300. Спасателям, по словам главы администрации Павла Кириленко, удалось достать из-под завалов 15 человек, но выжили лишь пятеро.