Оккупанты из артиллерии ударили по Украинску: восемь человек получили ранения, — ОВА
В городе повреждены 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка. Раненым оказывают помощь медики.
Во вторник, 18 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области. Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram.
"Россияне обстреляли город сегодня утром – повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка", – говорится в публикации.
Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки восемь человек получили ранения. Их доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.
Напомним, утром 18 апреля российские войска также обстреляли рынок в центре Херсона. В результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек. Также известно, что один человек погиб.
Кроме того, в ночь с 17 на 18 апреля ВС РФ в течение двух часов обстреливали Славянск. По информации военной администрации, захватчики для обстрелов применяли зенитные ракеты С-300 и дроны-камикадзе Shahed. В результате массированной атаки повреждены пять многоэтажек и семь частных домов.
15 человек погибли при обстреле многоэтажки в Славянске 14 апреля. Огонь по мирному городскому кварталу оккупанты вели из комплексов С-300. Спасателям, по словам главы администрации Павла Кириленко, удалось достать из-под завалов 15 человек, но выжили лишь пятеро.