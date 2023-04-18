"Виведи свої війська": Подоляк дав Лаврову пораду, як швидше закінчити війну в Україні

На думку радника глави ОП, керівнику МЗС РФ замість красивих слів про бажання "швидше закінчити війну" варто зробити одну просту дію.

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У вівторок, 18 квітня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться так швидко, як тільки Росія виведе свої війська з території України. Про це він повідомив під час телемарафону "Єдині новини".

Відомо, що так він прокоментував вчорашню заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час візиту до Бразилії, де голова МЗС РФ повідомив, що "Росія зацікавлена в тому, щоб завершити війну в Україні якнайшвидше".

"Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і виснажуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якнайшвидше? Виведи свої війська", — підкреслив Подоляк під час ефіру.

Нагадаємо, 14 квітня, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прокоментував заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка про Крим, де Подоляк стверджував, що коли Україна деокупує Крим, вона викорінить у Криму російську мову, російську культуру та взагалі все російське. За словами дипломата, така риторика свідчить, що Україна планує "милостиво підписати мирну угоду" лише після виплати репарацій та трибуналу над Росією.

Також, 7 квітня, Сергій Лавров назвав умови, за яких можуть відбутися переговори щодо врегулювання війни в Україні.