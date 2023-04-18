"Выведи свои войска": Подоляк дал Лаврову совет, как скорее закончить войну в Украине

По мнению советника главы ОП, руководителю МИД РФ вместо красивых слов о желании "скорее закончить войну" стоит сделать одно простое действие.

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Во вторник, 18 апреля, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится так скоро, как только Россия выведет свои войска с территории Украины. Об этом он сообщил во время телемарафона "Єдині новини".

Известно, что так он прокомментировал вчерашнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время визита в Бразилию, где глава МИД России сообщил, что "Россия заинтересована в том, чтобы завершить войну в Украине как можно скорее".

"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи свои войска", — подчеркнул Подоляк во время эфира.

Напомним, 14 апреля, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка о Крыме, где Подоляк утверждал, что когда Украина деоккупирует Крым, она искоренит в Крыму русский язык, русскую культуру и вообще все русское. По словам дипломата, такая риторика свидетельствует, что Украина планирует "милостиво подписать мирное соглашение" только после выплаты репараций и трибунала над Россией.

Также, 7 апреля, Сергей Лавров назвал условия при которых могут состояться переговоры по урегулированию войны в Украине.