Побиття солдата в Івано-Франківську: офіцеру висунули підозру, — ДБР

За даними відомства, правоохоронці також розслідують ще два випадки перевищення службових повноважень тим самим офіцером щодо інших солдатів-строковиків.

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцера однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області, який знущався з військовослужбовця. Про це 20 квітня пресслужба органу написала у Telegram.

"Співробітники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військового про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", – йдеться у публікації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зазначається, що також розслідуються ще два випадки перевищення службових повноважень тим самим офіцером щодо інших мобілізованих.

До суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

В Івано-Франківську побили солдата НГУ: що сталося?

За словами нацгвардійців, інцидент стався ще 26 березня у розташуванні 50-го полку НГУ імені полковника Семена Височана в Івано-Франківську. Відеозапис з'явився у ЗМІ, на кадрах командир б'є у груди військовослужбовця та ображає його.

Причини конфлікту невідомі, як і ім'я командира. Постраждалим став старший лейтенант Ярема.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що офіцера, який знущався з військовослужбовця, усунули від служби. За словами начальника групи інформації та комунікації Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України (НГУ) капітана Аліни Новікової, військове керівництво, як і все суспільство, обурене діями офіцера щодо солдата-строковика.

Нагадаємо, що це не перший інцидент у військовому середовищі. На Житомирщині у березні молодший лейтенант Віктор Вітусевич виховував ногами строковика у казармі. Вітусевич пояснив свої дії тим, що солдат нібито був у стані алкогольного сп'яніння.