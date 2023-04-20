Избиение солдата в Ивано-Франковске: офицеру предъявили подозрение, — ГБР

По данным ведомства, правоохранители также расследуют еще два случая превышения служебных полномочий тем же офицером в отношении других солдат-срочников.

Related video

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим. Об этом 20 апреля пресс-служба органа написала в Telegram.

"Сотрудники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", – говорится в публикации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Отмечается, что также расследуются еще два случая превышения служебных полномочий тем же офицером в отношении других мобилизованных.

В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

В Ивано-Франковске избили солдата НГУ: что произошло?

По словам нацгвардейцев, инцидент произошел еще 26 марта в расположении 50-го полка НГУ имени полковника Семена Высочана в Ивано-Франковске. Видеозапись появилась в СМИ, на кадрах командир бьет в грудь военнослужащего и оскорбляет его.

Причины конфликта неизвестны, как и имя командира. Пострадавшим стал старший лейтенант Ярема.

Напомним, 18 апреля стало известно, что офицера, который издевался над военнослужащим, отстранили от службы. По словам начальника группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (НГУ) капитана Алины Новиковой военное руководство, как и все общество, возмущено действиями офицера по отношению к солдату-срочнику.

Напомним, что это не первый инцидент в военной среде. В Житомирской области в марте младший лейтенант Виктор Витусевич воспитывал ногами срочника в казарме. Витусевич свои действия объяснил тем, что солдат якобы был в состоянии алкогольного опьянения.