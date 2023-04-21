"Справжня авантюра": Україна планувала удари по військових РФ у Сирії, – WP (фото)

У злитих секретних документах Пентагону зазначено, що план Києва "надає можливості заперечення" для України, оскільки вона може атакувати ті позиції росіян у Сирії, які раніше зазнавали атак повстанців.

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Головне управління розвідки Міноборони України розробляло плани проведення таємних атак на російські сили у Сирії за участю курдських збройних формувань. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що просочилися в мережу.

У публікації стверджується, що таким чином у Києві мали намір змусити РФ відтягнути частину своїх ресурсів назад до Сирії. За словами аналітика центру Century International Арона Лунда, атаки на ЗС РФ у Сирії могли б "підняти рівень загрози настільки, що росіянам потрібно буде викликати підкріплення".

За даними журналістів, у документах Пентагону станом на 23 січня викладено докладний план кампанії, проте у грудні президент України Володимир Зеленський вирішив призупинити цю ініціативу.

Секретні документи Пентагону показали, що Україна планувала удари по російських об'єктах у Сирії

У згаданих документах йдеться, що керівництво Сирійських демократичних сил (SDF) наклало заборону на обстріли позицій ЗС РФ у курдських районах.

"Документи про наші сили, про які ви говорите, несправжні; наші сили ніколи не брали участь у російсько-українській війні", — цитують журналісти представника SDF Фархада Шамі.

Голова ГУР МО України Кирило Буданов відмовився від коментарів.

У Туреччині знали про плани України

ЗМІ стверджують, що турецька влада була проінформована про намір України та "прагнула уникнути можливого удару у відповідь". Повідомляється, що Анкара просила Київ не атакувати з північних та північно-західних районів, що утримуються повстанськими угрупованнями, які підтримує Туреччина.

Автори статті зазначають, що Туреччина виступає проти SDF і намагається ліквідувати їхній військовий потенціал та лідерство у регіоні.

МЗС та посольство Туреччини у США не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Чому планування атаки на об'єкти РФ у Сирії призупинили

За словами аналітика Арона Лунда, плани Києва були "проектом високого ризику" для Сирійських демократичних сил.

"Для SDF погодитися на щось подібне — це справжня авантюра", — вважає Лунд.

За даними зі злитих документів Пентагону, у листопаді українські розвідники виявили деякі перешкоди щодо запланованої операції у Сирії. Йшлося про "проблеми з внутрішньокурдським прикордонним контролем та створенням оперативної бази".

Серед можливих причин, через які Зеленський міг ухвалити рішення про згортання планів, у документах згадується тиск з американського боку, недостатня кількість БПЛА, а також сумніви щодо успіху операції.

У файлах, що просочилися, також йдеться про те, що згаданий план "надає можливості заперечення" для України, оскільки вона може атакувати ті позиції росіян, які раніше зазнавали атак повстанців, проте Київ навряд чи повернеться до планування атак на російські сили в Сирії без підтримки США і Туреччини.

Нагадаємо, що 7 квітня Україна розпочала процедуру запровадження санкцій проти Сирії у зв'язку з участю сирійських судів у нелегальному вивезенні зерна з окупованих територій України, постачанням зброї РФ та визнанням так званих "ДНР" та "ЛНР".

Ще ми писали про те, що 24 березня американська база Грін-Віллідж, розташована на північному сході Сирії, зазнала ракетного обстрілу. Крім того, бойовики, які, ймовірно, мають відношення до Ірану, атакували базу США Коноко, розташовану на околицях Дейр-ез-Зора.