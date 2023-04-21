Не виправдали себе: у ISW засумнівалися в ефективності "елітних" підрозділів ЗС РФ

За словами американських аналітиків, репутація російського спецназу та Повітряно-десантних військ як бойової сили в Україні є сумнівною.

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"Елітні" підрозділи Збройних сил Російської Федерації змушені розбавляти свої ряди погано підготовленими мобілізованими та добровольцями через великі втрати, зазнані в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 20 квітня.

Як зазначають аналітики, подібні зміни особового складу негативно позначаються на боєздатності Сил спеціальних операцій та Повітряно-десантних військ РФ.

Автори звіту вказали на те, що один із російських військкорів розкритикував ЗС РФ за неефективне використання згаданих підрозділів. За його словами, вони спочатку не були готові до проведення загальновійськових операцій.

На думку блогера, ВДВ, спецнах та морська піхота мають діяти за своїм прямим призначенням. Він зазначив, що ВДВ потребують дорогого обладнання, яке в нинішній ситуації не приносить російським військам користі.

"Критика використання цих елітних сил з боку військкорів також дозволяє припустити, що репутація цих підрозділів як елітної бойової сили Росії в Україні є сумнівною", — підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, що за даними The Washington Post від 14 квітня, під час повномасштабної війни Збройні сили України знищили Сили спеціального призначення Росії. Про це журналістам стало відомо із секретних документів Пентагону.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 14 квітня заявив, що РФ перекинула до Бахмута "елітні" підрозділи своєї армії, щоб посилити позиції ПВК "Вагнер". Йшлося про десантно-штурмові війська.

Ми також писали про те, що 6 квітня в Інгушетії спецназ ФСБ розпочав "контртерористичну операцію" із затримання підозрюваних в обстрілі поста ДПС 27 березня, внаслідок чого почалася перестрілка.