Не оправдали себя: в ISW усомнились в эффективности "элитных" подразделений ВС РФ

По словам американских аналитиков, что репутация российского спецназа и Воздушно-десантных войск как боевой силы в Украине сомнительна.

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"Элитные" подразделения Вооруженных сил Российской Федерации вынуждены разбавлять свои ряды плохо подготовленными мобилизованными и добровольцами из-за больших потерь, понесенных в Украине. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 20 апреля.

Как отмечают аналитики, подобные изменения личного состава отрицательно сказываются на боеспособности Сил специальных операций и Воздушно-десантных войск РФ.

Авторы отчета указали на то, что один из российских военкоров раскритиковал ВС РФ за неэффективное использование упомянутых подразделений. По его словам, они изначально не были готовы к проведению общевойсковых операций.

По мнению блогера, ВДВ, спецназ и морская пехота должны действовать по своему прямому назначению. Он отметил, что ВДВ нуждаются в дорогостоящем оборудовании, которое в нынешней ситуации не приносит российским войскам пользы.

"Критика использования этих элитных сил со стороны военкоров также позволяет предположить, что репутация этих подразделений как элитной боевой силы России в Украине сомнительна", — заключили американские аналитики.

Напомним, что по данным The Washington Post от 14 апреля, за время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили Силы специального назначения России. Об этом журналистам стало известно из секретных документов Пентагона.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 14 апреля заявил, что РФ перебросила в Бахмут "элитные" подразделения своей армии, чтобы усилить позиции ЧВК "Вагнер". Речь шла о десантно-штурмовых войсках.

Мы также писали о том, что 6 апреля в Ингушетии спецназ ФСБ начал "контртеррористическую операцию" по задержанию подозреваемых в обстреле поста ДПС 27 марта, в результате чего началась перестрелка.