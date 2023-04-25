"Пекло" в Бахмуті: найближчі бої за місто будуть найстрашнішими — екскомандир Айдара

За словами Євгена Дикого, повна окупація Бахмута – це єдина перемога, яку може продемонструвати Росія, і вона намагатиметься зробити це до 9 травня.

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У Бахмуті Донецької області російські окупанти захопили вже 90% території міста, а найближчі дні будуть ще страшнішими, ніж попередні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Бої продовжуються за руїни колишньої міської забудови, і з них 90% вже під росіянами, а 10 % продовжують утримувати наші захисники. Це найзахідніші квартали міста, там, де висотна забудова. Отже, дії Росії характеризуються одним простим словом — дотиснути" – пояснив Дикий.

Він стверджує, що жодне інше місто до старту українського контрнаступу росіяни захопити не встигнуть, тому перед тим, як сісти в глуху оборону, вони намагаються продемонструвати як внутрішньому споживачеві, так і своїм союзникам на Заході бодай якусь перемогу.

"І єдиний кандидат на таку перемогу – це нещасний Бахмут, бо дотиснути останні кілька кварталів міста "друга армія світу" ще здатна", – сказав експерт.

За його словами, повна окупація Бахмута дозволить підняти бойовий дух російських військових перед початком українського контрнаступу.

"Але також їм дуже важливо зробити це до 9 травня. Росіяни схиблені на сакральних датах, а 9 травня — це головна сакральна дата путінського режиму і всього цього некрофільського культу, який фактично замінює релігію в сучасній Росії", — додав Дикий.

Водночас екскомандир "Айдара" не виключає, що найближчим часом відбудуться найінтенсивніші бої за Бахмут.

"Тому, гадаю, найближчі дні в Бахмуті будуть ще страшнішими, ніж попередні. Але насправді там взагалі пекло – близькі контактні бої продовжуються за кожний будинок, навіть за окремі під'їзди кожного будинку. Люди на людей, піхота на піхоту. Як говорив один мій друг, який зараз там воює, тільки в штикову ще не ходили, а так все, як у кіно, тобто реально страшні близькі бої, і найближчими днями вони посиляться, тому до 9 травня слід чекати кульмінації цієї дуже важкої для нас битви", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, 25 квітня генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що Збройні Сили України контролюють приблизно 20% території Бахмута. Він зазначив, що ворогові вдалося все ж таки просунутися у бік центру та північному напрямку. Окупанти й надалі намагаються шукати підходи для того, щоб виконати завдання, яке їм не під силу вже кілька місяців.

Цього ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, чому українській армії важливо обороняти Бахмут. Без взяття цього міста ЗС РФ не зможуть розвивати далі наступальні дії у напрямку Краматорська та Сіверська.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 24 квітня зазначається, що останні два дні не принесли значних територіальних успіхів військам РФ у Бахмуті та його околицях. Окупанти ведуть безперервні атаки українських позицій, попри те, що зазнають великих втрат.