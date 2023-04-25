"Ад" в Бахмуте: ближайшие бои за город будут самыми страшными, – экс-командир Айдара

По словам Евгения Дикого, полная оккупация Бахмута – это единственная победа, которую может продемонстрировать Россия, и она постарается сделать это до 9 мая.

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В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты захватили уже 90% территории города, а ближайшие дни будут еще страшнее, чем предыдущие. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Бои продолжаются за руины бывшей городской застройки, из них 90% уже под россиянами, а 10% продолжают удерживать наши защитники. Это – самые западные кварталы города, там, где высотная застройка. Итак, действия России характеризуются одним простым словом – дожать", – пояснил Дикий.

Он утверждает, что ни один другой город до старта украинского контрнаступления россияне захватить не успеют, поэтому перед тем, как сесть в глухую оборону, они пытаются продемонстрировать как внутреннему потребителю, так и своим союзникам на Западе хоть какую-то победу.

"И единственный кандидат на такую победу – это несчастный Бахмут, потому что дожать последние несколько кварталов города "вторая армия мира" еще способна", – сказал эксперт.

По его словам, полная оккупация Бахмута позволит поднять боевой дух российских военных перед началом украинского контрнаступления.

"Но также им очень важно сделать это до 9 мая. Русские помешаны на сакральных датах, а 9 мая – это главная сакральная дата путинского режима и всего этого некрофильского культа, который фактически заменяет религию в современной России", – добавил Дикий.

В то же время экс-командир "Айдара" не исключает, что в ближайшее время произойдут наиболее интенсивные бои за Бахмут.

"Поэтому, думаю, ближайшие дни в Бахмуте будут еще более страшными, чем предыдущие. Но на самом деле там вообще ад – близкие контактные бои продолжаются за каждый дом, даже за отдельные подъезды каждого дома. Люди на людей, пехота на пехоту. Как говорил один мой друг, который сейчас там воюет, только в штыковую еще не ходили, а так все, как в кино. То есть реально страшные близкие бои, и в ближайшие дни они усилятся. Поэтому до 9 мая следует ожидать кульминации этой очень тяжелой для нас битвы", – заключил военный эксперт.

Напомним, 25 апреля генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что Вооруженные силы Украины контролируют примерно 20% территории Бахмута. Он отметил, что врагу удалось все же продвинуться в сторону центра и северном направлении. Оккупанты и дальше пытаются искать подходы для того, чтобы выполнить задание, которое им не под силу уже несколько месяцев.

В этот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснил, почему украинской армии важно оборонять Бахмут. Без взятия этого города ВС РФ не смогут развивать дальше наступательные действия в направлении Краматорска и Северска.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 24 апреля отмечается, что последние два дня не принесли значительных территориальных успехов войскам РФ в Бахмуте и его окрестностях. Оккупанты ведут беспрерывные атаки украинских позиций, несмотря на то, что несут большие потери.