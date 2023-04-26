Російські війська за два місяці повністю спустошили військовий склад у Криму (відео)

Станом на лютий цього року росіяни зберігали в північній частині півострова танки, артилерійські гармати та бронемашини. Проте зараз у місцях зберігання пусто.

Related video

За останні два місяці російські війська спустошили військовий склад на півночі Криму. Про це у середу, 26 квітня, повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк у своєму Twitter-акаунті.

Супутникові знімки від 25 квітня показують, що на складах нічого не лишилося. При цьому ще 11 лютого у місцях зберігання перебували бронемашини, танки та артилерійські гармати.

"Тут представлені знімки нещодавно спорожнілого російського військового складу в Криму. Ще видно сліди від машин, що від'їжджають", — написав Африк.

Росія вивезла з місць зберігання у Криму свою військову техніку

6 квітня аналітик Бреді Африк повідомив, що Збройні сили РФ почали вивозити свою військову техніку із місць зберігання на півночі Кримського півострова. Зокрема, він вказував, що в районі селища Медведівка Джанкойського району за останній місяць значно зменшилася кількість російської техніки.

Бреді Африк переглянув супутникові знімки Maxar за період з 11 лютого по 16 березня, після чого дійшов висновку, що ЗС РФ негайно виводять із цього напряму танки, бронетехніку, а також артилерійські системи.

Нагадаємо, 26 квітня Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ мають юридичні повноваження знищувати російське угруповання, яке окупувало частину української території. Зокрема це гарантується міжнародним правом.

Також нагадаємо, 3 квітня у коментарі Фокусу керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу Павло Лакійчук розповів, що Джанкой — це важливий логістичний центр окупантів. Там знаходиться стратегічний залізничний вузол, за допомогою якого ЗС РФ переміщує свою техніку.