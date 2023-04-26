Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму (видео)

По состоянию на февраль текущего года, россияне хранили в северной части полуострова танки, артиллерийские орудия и бронемашины. Однако на данный момент в местах хранения пусто.

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За последние два месяца российские войска опустошили военный склад на севере Крыма. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в своем Twitter-аккаунте.

Спутниковые снимки от 25 апреля показывают, что на складах ничего не осталось. При этом еще 11 февраля в местах хранения находились бронемашины, танки и артиллерийские орудия.

"Здесь представлены снимки недавно опустевшего российского военного склада в Крыму. Еще видны следы от отъезжающих машин", — написал Африк.

Россия вывезла из мест хранения в Крыму свою военную технику

6 апреля аналитик Брэди Африк сообщил, что Вооруженные силы РФ начали вывозить свою военную технику из мест хранения на севере Крымского полуострова. В частности он указывал, что в районе поселка Медведевка Джанкойского района за последний месяц значительно уменьшилось количество российской техники.

Брэди Африк просмотрел спутниковые снимки Maxar за период с 11 февраля по 16 марта, после чего пришел к выводу, что ВС РФ незамедлительно выводят с этого направления танки, бронетехнику, а также артиллерийские системы.

Напомним, 26 апреля Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что ВСУ имеют юридические полномочия уничтожать российскую группировку, которая оккупировала часть украинской территории. В частности, это гарантируется международным правом.

Также напомним, 3 апреля в комментарии Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан І ранга Павел Лакийчук рассказал, что Джанкой — это важный логистический центр оккупантов. Там находится стратегический железнодорожный узел, при помощи которого ВС РФ перемещают свою технику.