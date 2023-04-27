Росія захопить повітряний простір: у The Economist закликали Захід передати Україні F-16

Усі аргументи проти постачання журналісти називають виправдовуванням бездіяльності, адже РФ досі зберігає перевагу в кількості і якості винищувачів. Тому для України це надзвичайно важливе питання.

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Поки Україна готує сили до вирішального контрнаступу, Захід продовжує "не чути" прохання про надання винищувачів F-16. Це може призвести до того, що РФ зможе завоювати військове панування в повітрі. Про це 26 квітня повідомили в The Economist.

Україні передали близько 30 винищувачів МіГ-29 із Польщі та Словаччини, але Повітряним силам потрібні саме американські F-16, і Київ має рацію, пишуть журналісти. На початку повномасштабної війни в складі Повітряних сил було 125 боєздатних літаків, із яких трохи більше, ніж 50% були винищувачами. Зараз близько 40% техніки втрачено. Водночас РФ і досі може виставити в 5 разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони мають кращі радари та ракети "повітря-повітря".

Росія не змогла встановити панування в повітрі, однак це може змінитися. Українська армія втрачає не тільки літаки, але й системи ППО, у неї недостатньо боєприпасів радянської епохи.

Україні необхідні F-16 Фото: Flickr

"Якщо польоти в повітряному просторі України стануть менш небезпечними, Росія може встановити перевагу в повітрі — спочатку над Донбасом, а потім і над іншими районами. Шанси того, що українські сухопутні війська повернуть територію, можуть зникнути", — підкреслюють у виданні.

Західні партнери продовжують стверджувати, що на першому місті стоїть посилення ППО, а питання винищувачів є занадто дорогим. До того ж у Штатах кажуть, що постачання F-16 займе рік, бо треба підготувати екіпажі й технічний персонал. Також F-16 вибагливий до злітно-посадкових смуг, і врешті-решт РФ може сприйняти постачання західних літаків як серйозну ескалацію.

Попри все це у виданні називають аргументи проти F-16 виправданням бездіяльності. В Україні льотчиків більше, ніж літаків, тому навчання на американських літаках може початися одразу ж, а до кінця 2023 року вони вже будуть навченими. Обслуговування літаків можна налагодити в Румунії та Польщі. Аргумент про ескалацію насправді покаже прихильність Заходу до довготривалої допомоги Україні. Але через F-16 Кремль не наважиться розпочати Третю світову. Тому Україні рано чи пізно все одно доведеться постачати винищувачі, то для чого чекати?

Нагадаємо, 24 квітня міністр МЗС Кулеба заявив, що немає раціональних аргументів проти постачання Україні F-16.

12 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль запросив у Ллойда Остіна винищувачі F-16.