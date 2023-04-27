Россия завоюет воздушное превосходство: в The Economist призвали Запад передать Украине F-16

Все аргументы против поставок журналисты называют оправданием бездействия, ведь РФ до сих пор сохраняет преимущество в количестве и качестве истребителей. Поэтому для Украины это очень важный вопрос.

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Пока Украина готовит силы к решающему контрнаступлению, Запад продолжает "не слышать" просьбы о предоставлении истребителей F-16. Это может привести к тому, что РФ сможет завоевать военное господство в воздухе. Об этом 26 апреля сообщили в The Economist.

Украине передали около 30 истребителей МиГ-29 из Польши и Словакии, но воздушным силам нужны именно американские F-16 и Киев прав, пишут журналисты. В начале полномасштабной войны в составе Воздушных сил было 125 боеспособных самолетов, из которых чуть больше 50% были истребителями. Сейчас около 40% техники потеряно. В то же время РФ до сих пор может выставить в 5 раз больше самолетов, чем Украина. Почти все они имеют лучшие радары и ракеты "воздух-воздух".

Россия не смогла установить господство в воздухе, но это может измениться. Украинская армия теряет не только самолеты, но и в системах ПВО, недостаточно боеприпасов советской эпохи.

Украине необходимы F-16 Фото: Flickr

"Если полеты в воздушном пространстве Украины станут менее опасными, Россия может установить преимущество в воздухе — сначала над Донбассом, а затем и другими районами. Шансы того, что украинские сухопутные войска вернут территорию, могут исчезнуть", — подчеркивают в издании.

Западные партнеры продолжают утверждать, что на первом месте стоит усиление ПВО, а вопрос истребителей слишком дорог. К тому же в Штатах говорят, что поставки F-16 займут год, потому что нужно подготовить экипажи и технический персонал. Также F-16 требователен к взлетно-посадочным полосам, и в конце концов РФ может воспринять поставки западных самолетов как серьезную эскалацию.

Несмотря на это, в издании называют аргументы против F-16 — оправданием бездействия. В Украине летчиков больше, чем самолетов, поэтому обучение на американских самолетах может начаться сразу же, а к концу 2023 года они уже будут обучены. Обслуживание самолетов можно наладить в Румынии и Польше. Аргумент об эскалации покажет приверженность Западу долговременной помощи Украине. Но из-за F-16 Кремль не решится начать Третью мировую. Поэтому Украине рано или поздно все равно придется поставлять истребители, так чего же ждать?

Напомним, 24 апреля министр МИД Кулеба заявил, что нет рациональных аргументов против поставок Украине F-16.

12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль пригласил у Ллойда Остина истребители F-16.