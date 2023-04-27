Повітряні сили показали винищувач МіГ-29 в незвичному камуфляжі (фото)

У листопаді минулого року в ЗСУ публікували фото бомбардувальника Су-24М у сірому камуфляжі. Тоді експерти припустили, що літак зняли зі зберігання, можливо з МіГ-29 та сама історія.

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Бригада тактичної авіації Васильків показала винищувачі МіГ-29. Серед них один був у незвичному чорному камуфляжі. Про це повідомляється в пресслужбі військових у фейсбуці.

У Повітряних силах пишуть, що захист українського неба триває вдень і вночі. Оперативні аеродроми "гудуть" по всій Україні. Як зазначають у бригаді, це льотчики готуються до виконання нових бойових завдань.

"Їхня місія незмінна — дати відсіч російському агресору та відновити територіальну цілісність держави", — заявили у 40-їй бригаді тактичної авіації.

Серед традиційного пікселя на одному з літаків помітно чорний камуфляж МіГ-29. На крилах встановлені типові ракети для Р-73 та Р-27ЕР.

МіГ-29 Зліт МіГ-29 МіГ-29 у чорному камуфляжі Літак МіГ-29

Додамо, що в листопаді 2022 року штаб-сержант 59-ї бригади опублікував фото українського бомбардувальника Су-24М у сірому камуфляжі. Літак сфотографували на Херсонському напрямку за день до звільнення Херсона. Тоді OSINT-аналітики припустили, що темний камуфляж може говорити про те. що Су-24М зняли зі зберігання. Ймовірно, чорний МіГ-29 так само зняли зі зберігання та відновили.

Нагадаємо, 17 квітня в Словаччині заявили, що вони передали всі 13 винищувачів МіГ-29 в Україну. Їх доставляли наземним шляхом.

27 квітня в ЗМІ написали, чому Україні необхідно передати винищувачі F-16.