Воздушные силы показали истребитель МиГ-29 в необычном камуфляже (фото)

В ноябре прошлого года в ВСУ публиковали фото бомбардировщика Су-24М в сером камуфляже. Тогда эксперты предположили, что самолет сняли с хранения, возможно, с МиГ-29 та же история.

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Бригада тактической авиации Васильков показала истребители МиГ-29. Среди них один был в необычном черном камуфляже. Об этом сообщается в пресс-службе военных в фейсбуке.

В воздушных силах пишут, что защита украинского неба продолжается днем и ночью. Оперативные аэродромы "гудят" по всей Украине. Как отмечают в бригаде, летчики готовятся к выполнению новых боевых задач.

"Их миссия неизменна – дать отпор российскому агрессору и восстановить территориальную целостность государства", — заявили в 40-й бригаде тактической авиации.

Среди традиционного пикселя на одном из самолетов заметен черный камуфляж МиГ-29. На крыльях установлены типичные ракеты для Р-73 и Р-27ЭР.

МиГ-29 Взлет МиГ-29 МиГ-29 в черном камуфляже Самолет МиГ-29

В ноябре 2022 года штаб-сержант 59-й бригады опубликовал фотографии украинского бомбардировщика Су-24М в сером камуфляже. Самолет сфотографировали в Херсонском направлении за день до освобождения Херсона. Тогда OSINT-аналитики предположили, что темный камуфляж может говорить о том, что Су-24М сняли с хранения. Вероятно, черный МиГ-29 также сняли с хранения и восстановили.

Напомним, 17 апреля в Словакии заявили, что они передали все 13 истребителей МиГ-29 в Украину. Их доставляли по наземному пути.

27 апреля в СМИ написали, почему Украине необходимо передать истребители F-16.