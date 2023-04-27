Спрацювала ППО: у Росії заявили про атаку на Курську АЕС (фото, відео)

За словами журналістів, ЗСУ нібито запустили безпілотники з території Сумської області, які летіли на низькій висоті до атомного об'єкта.

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У Росії заявили про спробу атакувати Курську атомну електростанцію у місті Курчатов. Про це у четвер, 27 квітня, повідомляє російське медіа Mash.

За версією росіян, інцидент стався близько 23 години 26 квітня. При цьому повідомляється, що паралельно на всій території Брянської області спрацював сигнал тривоги.

Росіяни публікують фото нібито знищення українського БПЛА у Курській області Фото: Mash

Російські ЗМІ заявляють, що Збройні сили України нібито запустили безпілотні літальні апарати з території Сумської області. При цьому кількість дронів не уточнюється. Повідомляється лише, що вони летіли на малій висоті та були збиті силами протиповітряної оборони ЗС РФ.

Повідомляється, що постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомили очевидці, тієї ночі "було голосно". Один з росіян опублікував відеозапис з домофону, на якому чути звук об'єктів, що летять.

Нагадаємо, 27 квітня росіяни обстріляли житловий квартал у Херсоні, внаслідок чого загинув місцевий житель. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін через ворожу атаку пошкоджено кілька квартир херсонців.

Також 27 квітня повідомлялося, що в ніч на 27 квітня ЗС РФ завдали удару по Миколаєву крилатими ракетами "Калібр". В результаті російської атаки одна людина загинула і 23 отримали поранення.

Раніше, 26 квітня, Сумська область зазнала значних руйнувань внаслідок атаки російських загарбників. На території регіону зафіксовано понад 100 обстрілів.