Сработала ПВО: в России заявили об атаке на Курскую АЭС (фото, видео)

По словам журналистов, ВСУ якобы запустили беспилотники с территории Сумской области, которые летели на низкой высоте к атомному объекту.

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В России заявили о попытке атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает российское медиа Mash.

По версии россиян, инцидент произошел около 23 часов 26 апреля. При этом сообщается, что параллельно по всей территории Брянской области сработал сигнал тревоги.

Россияне публикуют фото якобы уничтожения украинского БПЛА в Курской области Фото: Mash

РосСМИ заявляют, что Вооруженные силы Украины якобы запустили беспилотные летательные аппараты с территории Сумской области. При этом количество дронов не уточняется. Сообщается лишь, что они летели на малой высоте и сбиты силами противовоздушной обороны ВС РФ.

Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщили очевидцы, в ту ночь "было громко". Один из россиян опубликовал видеозапись с домофона, на которой слышен звук летящих объектов.

Напомним, 27 апреля россияне обстреляли жилой квартал в Херсоне, в результате погиб местный житель. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев.

Также 27 апреля сообщалось, что в ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли удар по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр". В результате российской атаки один человек погиб и 23 получили ранения.

Ранее, 26 апреля, Сумская область подверглась значительным разрушениям в результате атаки российских захватчиков. На территории региона зафиксировали более 100 обстрелов.