Центр Донецька потрапив під масований обстріл: окупанти повідомляють про загибель 7 людей (відео)

Один зі снарядів, як стверджують у нелегітимній адміністрації, потрапив у маршрутне таксі №25, у салоні якого знаходилися цивільні. Внаслідок прильоту транспортний засіб згорів ущент.

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У п'ятницю, 28 квітня, під час обстрілу Донецька снаряд потрапив у маршрутку, за попередніми даними, загинули семеро людей. Про це із посиланням на заяву "мера" окупаційної адміністрації міста Олексія Кулемзіна, пишуть російські ЗМІ.

У момент прильоту, за словами очевидців, маршрутне таксі №25 було повно людей.

За попередньою інформацією Олексія Кулемзіна, загинуло семеро людей.

Снаряд увійшов збоку машини. На кадрах видно, що транспортний засіб згорів ущент.

Окупаційна адміністрація Донецька у обстрілі житлових кварталів міста звинувачує Сили оборони України. На момент публікації Генеральний штаб ЗСУ офіційно не коментував масований удар по захопленому обласному центру.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані, внаслідок чого загинули щонайменше 10 людей, серед яких дитина. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, однією з причин прильоту ракети Х-101 у багатоповерхівку є дефективність російського озброєння.

Цієї ж ночі окупанти обстріляли житловий будинок, приватне підприємство та будівельну базу у Дніпрі. Внаслідок російської атаки загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, ще троє людей постраждали. За словами голови ОВА Сергія Лисака, було зруйновано приватний будинок, в якому знаходилися жінка і дитина.

На тлі масованих ракетних атак країни-агресора голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 28 квітня, що світ має озброїти Україну літаками F-16 для протидії ударам Росії. Дипломат звернув увагу, що Москва у відповідь на мирні ініціативи завдала ракетних ударів по містах України.