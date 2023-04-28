Центр Донецка попал под массированный обстрел: оккупанты сообщают о гибели 7 человек (видео)

Один из снарядов, как утверждают в нелегитимной администрации, попал в маршрутное такси №25, в салоне которого находились гражданские. В результате прилета транспортное средство сгорело дотла.

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В пятницу, 28 апреля, при обстреле Донецка снаряд попал в маршрутку, по предварительным данным, погибли семь человек. Об этом со ссылкой на заявление "мэра" оккупационной администрации города Алексея Кулемзина, пишут российские СМИ.

В момент прилета, по словам очевидцев, маршрутное такси № 25 было полно людей.

По предварительной информации Алексея Кулемзина, погибло семеро человек.

Снаряд вошел сбоку машины. На кадрах видно, что транспортное средство сгорело дотла.

Оккупационная администрация Донецка в обстреле жилых кварталов города обвиняет Силы обороны Украины. На момент публикации Генеральный штаб ВСУ официально не комментировал массированный удар по захваченному областному центру.

Напомним, в ночь на 28 апреля ВС РФ совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани в результате чего погибли минимум 10 человек, среди которых ребенок. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, одной из причин прилета ракеты Х-101 в многоэтажку является дефективность российского вооружения.

В эту же ночь оккупанты обстреляли жилой дом, частное предприятие и строительную базу в Днепре. В результате российской атаки погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, еще три человека пострадали. По словам главы ОВА Сергея Лысака был разрушен частный дом, в котором находились женщина и ребенок.

На фоне массированных ракетных атак страны-агрессора, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 28 апреля, что мир должен вооружить Украину самолетами F-16 для противодействия ударам России. Дипломат обратил внимание, что Москва в ответ на мирные инициативы нанесла ракетные удары по городам Украины.