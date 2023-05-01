Колаборантів у Херсоні змушують публічно відмовлятися від українського громадянства, — ЦНС

За інформацією Центру національного спротиву, країна-агресор таким чином має намір "згуртувати" своїх союзників напередодні контрнаступу українських захисників.

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На тимчасово окупованих територіях Херсона та області окупанти змушують своїх поплічників публічно відмовлятися від українського громадянства. Про це 30 квітня повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією представників центру, окупаційна адміністрація проводить так званий "флешмоб", у межах якого всіх колаборантів змушують знімати відеоролики, на яких вони публічно повідомляють про свою відмову від українського громадянства. Самі відео несуть "пропагандистську" мету, покликану для створення ілюзії про тотальну підтримку окупаційної влади з боку місцевого населення.

У центрі зазначають, що в Україні справді існує процедура відмови від громадянства, про що росіянам добре відомо, тому ці методи можуть застосовуватись для того, щоб "згуртувати" союзників окупантів напередодні передбачуваного контрнаступу українських збройних сил.

Також у центрі зазначили, що таким чином окупанти намагаються "промаркувати" зрадників.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що так званий "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо вважається власником компанії, зареєстрованої в Лондоні, незважаючи на те, що він перебуває під санкціями.

Також нагадаємо, що 17 березня набув чинності закон про колаборантів, підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Максимальна міра покарання за співпрацю з державою-агресором становитиме до 15 років ув'язнення.